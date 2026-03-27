Guido Rodríguez da las pistas para su renovación: Familia, proyecto y Corberán

El camino para su continuidad ha empezado a andarse

Guido Rodríguez: "A mí me gustaría seguir en el Valencia CF y al club sé que también"

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ValenciaYa no es un rumor, ni una información periodística. Guido Rodríguez y el Valencia CF están en contacto para renovar. Él es feliz y quiere seguir en Mestalla y el club quiere que siga. Lo dijo en ElDesmarque este jueves y su cara además no admite dudas. Su vuelta a España le ha sentado de maravilla, sabe que no salió bien del Betis y sigue soñando con poder defender el título de campeón del mundo con la Selección Argentina. Todo eso pasa por seguir rindiendo en el Valencia CF como hasta la fecha. Él lo sabe y, el club, también.

Las claves de la renovación de Guido Rodríguez: la familia

El proceso de renovación del contrato de Guido Rodríguez, no obstante, no será fácil. Si sigue jugando así tendrá muchas novias y el Valencia CF sabe que no puede escatimar esfuerzos económicos pero, al margen del tema monetario, hay tres claves más en su continuidad que se tienen que dar para que el argentino termine aceptando la oferta por seguir (mínimo dos años pero se valoran más variables). Son varias, pero se podrían resumir en ciudad y entorno; proyecto y Corberán.

Durante la entrevista, Guido Rodríguez con ElDesmarque desliza algunas variables que marcarán el devenir de las negociaciones. Por orden de importancia, la primera es la felicidad de su familia. El mensaje de su esposa, Wada Ramón, no admite dudas al respecto.

El proyecto y el papel de Carlos Corberán

La segunda, el club y el proyecto deportivo. Así, tras declarar que es feliz y que quiere seguir, matiza un detalle importante. "Hay que hablar cosas, hay que hacer tiempos. Hay un montón de cosas en fichajes o en planificación del club y estrategias, a nivel de plantilla..." El campeón del mundo quiere sentirse feliz, pero también en un proyecto deportivo que le permita disfrutar en el campo

Ahí, íntimamente ligado con el proyecto, el papel de Carlos Corberán está siendo clave. El centrocampista no sólo ha encontrado en el técnico de Cheste un entrenador cuya conversación con él fue clave para que se cerrara su fichaje, sino con el que comparte "charlas de fútbol" y al que respalda. "Me parece que es súper importante tener ambición de querer ganar todos los partidos, sea contra quien juguemos", dice Guido respecto al mensaje de Corberán sobre el objetivo de "ir a ganar todos los partidos de aquí al final de temporada", para no nombrar Europa.

Carlos Corberán en primera persona es el primer responsable en la campaña de "enamorar" a Guido para que quiera renovar y de la que ha venido informando ElDesmarque hace semanas. Apoyó con una llamada para que fichara y ahora se trabaja al futbolista para que siga porque sobre él quiere edificar el Valencia CF del futuro.