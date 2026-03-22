David Torres 22 MAR 2026 - 19:23h.

"El Valencia CF va a luchar por ganar todos los partidos de aquí al final de temporada"

El Valencia alarga las Fallas incendiando el Sánchez-Pizjuán

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Carlos Corberán, cuestionado por la afición por sus últimos resultados, analizó la victoria de Valencia CF en el Sánchez Pizjuán, duelo correspondiente a la Jornada 29 de la LALIGA en la que sacó un once titular con cambios obligados por las lesiones de Thierry y Ugrinic. El técnico de Cheste explicó su felicidad tras finalizar el encuentro respecto al partido "nefasto" en oviedo. "Bueno, esta la versión que queríamos dar cuando por encima un resultado, cuando no rendimos al nivel que queremos, no quedamos dolidos, decepcionados y el equipo ha dado hoy la reacción en cuanto a personalidad, compromiso, entrega, determinación que vienen definiendo el equipo durante esta segunda vuelta y era importante reafirmar y dar ese paso".

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Además, Carlos Corberán comentó las siguientes cuestiones:

Guido, ha sido muy importante desde que llegó en el mercado de enero. Usted apostó por su llegada y ha salido bien

Bueno, la apuesta siempre son apuestas del club. Yo siempre doy mi valoración cuando el club me pregunta, pero no seré encargado de hacer fichajes. Para mí, los fichajes que hemos hecho en este mercado han sido jugadores que todos ellos han aportado y aportaban. Guido en el medio campo es un jugador que sabemos que tiene mucha experiencia, que tiene un poso y un nivel que le han permitido hacer la carrera que han permitido y tenía muchas ganas de venir a Valencia y ayudar al equipo.

Sadiq es un delantero que nos ofrecía también algo completamente distinto a lo que teníamos y Unai Núñez, un jugador que nos está dando una versatilidad que en este momento de la temporada está siendo también fundamental. Todos ellos para mí han sumado, están contribuyendo y no puedo quitar mérito a los que también estaban que siguen dando pasos. Que han mantenido un nivel o que han mejorado, han crecido durante la temporada y algunos cuando más y otros jugando menos, pero no por mérito por de mérito de ellos, sino por el equipo está dando buen rendimiento.

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Antes del partido decía que el Sevilla defendía cómo no lo hace nadie en primera división. No sé si era un halago o algo despectivo.

No, no, no, nunca nunca algo despectivo cada equipo y cada entrenador tenemos una forma de entender el juego, una forma de entender qué hacemos qué trata de hacer con el balón y una forma de entender qué tenemos que hacer cuando tenemos balón y encontrar la forma perfecta no existe y eso es muy difícil, ¿no?

Ahora mismo está a tres de Europa y a 8 de la zona de descenso sigue marcándose el Valencia el objetivo de salvar la categoría o puede aspirar a algo más en la jornada restante.

Nosotros más allá de ponernos en el objetivo, el nuestro es hacer partidos como el equipo ha hecho hoy. Partido donde el equipo da pasos adelante, juega con determinación a momentos haciendo el partido que queremos hacer, sufriendo como equipo y ese es el objetivo. A ya pensar, bueno, descansar un poco y pensar en el siguiente partido y a tratar de ir a por los tres puntos. La ambición siempre es la máxima, no hay mayor ambición que ir siempre a por los a por los tres puntos.

Mister, sé que no quiero hablar de objetivos, pero las realidad es que está a 3. Puntos del séptimo. No sé si tiene un mensaje para la afición y sobre todo en este aspecto, que les ha acompañado en Sevilla

Sí, lo tengo, el Valencia va a pelear por ganar cada partido que al final de temporada, te lo aseguro y vamos a dar lo máximo por hacerlo.

Y ese es el compromiso que tenemos y no puede haber otra ambición al Valencia que no sea esa ni conformismo, ni relajación, ni nada de eso con el de hoy sumamos 35 puntos, pues por los tres del siguiente partido, sabiendo que jugaremos contra el Celta, un rival exigente, pero dando todo y eso por supuesto encima con nuestra ficción me estalla más aún que la ficción no tenga ninguna duda que el Valencia tiene y debe hacerlo máximo en cada partido por conseguir los tres puntos.