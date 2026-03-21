David Torres 21 MAR 2026 - 23:02h.

Cambios obligados de inicio

Alineaciones confirmadas de Sevilla y Valencia CF para el partido de la jornada 29 de LALIGA EA Sports

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ValenciaEl Valencia CF ganó ante el Sevilla en la Jornada 29 de LALIGA EASPORTS. Los de Carlos Corberán, en la mejor primera parte de toda la temporada, se adelantaron gracias a los goles de Hugo Duro y Largie Ramazani en los últimos minutos de la primera mitad y después supieron administrar su ventaja y lograr una victoria trascendente para la salvación.

En ElDesmarque ponemos nota a los jugadores y al entrenador del Valencia CF

Stole Dimitrievski (9): El cancerbero cumplió en un encuentro en el que el Sevilla no le molestó apenas en la primera hora de partido. Aporta mucha tranquilidad a la zaga. No tuvo que intervenir hasta el 78, pero cuando lo hizo, fue decisivo

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Gayà (5): El capitán cumplió en los 26 minutos que estuvo sobre el campo. Dos golpes en la cabeza le dejaron KO.

Cömert (6): De inicio estuvo tan "fino" como otras veces pero fue entonándose y cuajando otro gran encuentro

César Tárrega (7): Regresó al once titular y cumplió, como si nunca se hubiera ido. En un lance acabó con problemas.

Unai Núñez (8): Jugó como lateral derecho y habilitó a Hugo Duro en el 0-1. Muy bien. Se le ve cómodo en esa posición.

Guido Rodríguez (8): El argentino tuvo en sus botas la primera ocasión del Valencia CF pero su tiro se fue desviado por poco. Otro gran encuentro

Javi Guerra (7): El valenciano brilló menos que estas semanas pero estuvo bien, como todo el equipo

Rioja (7): Regresó al equipo como carrilero por la derecha. De sus botas nació el 0-2 tras una buena llegada por su costado. Quinta asistencia esta temporada. El andaluz ha olvidado ya su cabreo en Mestalla.

André Almeida (7): Fue la gran novedad en el once titular. El portugués cuajó un buen partido y ayudó al Valencia a defender con balón como quería Corberán. Se marcho en el 80

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Ramazani (9): Jugó por detrás del punta, con libertad. Cuando entra en contacto con el balón pasan cosas. Suyo fue el lanzamiento que provocó el 0-1. En el 50 anotaría el 0-2 llegando al segundo palo un gran centro de Luis Rioja. Cambiado en el 65 por agotamiento

Hugo Duro (9): El ariete es lo que es, primera que tuvo, para adentro. Cazó un rechace tras un buen disparo de Ramazani al que él había habilitado de tacón. No se le pide mucho más. Se fue en el 65

También jugaron en el Valencia CF:

Jesús Vázquez (7): Salió en el minuto 26 por Gayà. Otro buen partido para el canterano que siempre que sale, cumple

Sadiq (5): Salió en el minuto 65 por Hugo Duro

Lucas Beltrán (6): Salió en el minuto 65 por Ramazani. Amonestado en una acción que no era ni falta

Diego López (5): Salió en el minuto 80 por André Almeida. Apenas sin tiempo

Pepelu (sc): Salió en el minuto 88 por Javi Guerra. Nada destacable

El entrenador:

Carlos Corberán (7): De inicio, Carlos Corberán tuvo que hacer cambios obligados en su once titular por las ausencias de Ugrinic y Thierry. Apostó de inicio por una defensa de cuatro con Unai Núñez como lateral derecho y con André Almeida como enganche. Su apuesta funcionó.

En el 26 sacó a Jesús Vázquez por la lesión de Gayà. Con 0-2, en el 65 refrescó su ataque y sacó a Sadiq y Beltrán. Después le daría los últimos minutos a Diego López

Completaría los cambios con Pepelu