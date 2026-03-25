David Torres 25 MAR 2026 - 12:04h.

El presidente estuvo también en Mestalla y quedó impactado por los avances en el nuevo estadio

Kiat Lim en Paterna: reunión de futuro y fichajes con Gourlay y Corberán y visita a la plantilla

Compartir







ValenciaKiat Lim se marcha hoy tras un viaje exprés, el cuarto desde que es presidente hace un año en el que ha revisado su club, poniendo especial énfasis en la parcela deportiva, dónde la apuesta por Guido Rodríguez y el respaldo al entrenador (si no lo tenía ya) han sido los principales ejes de sus charlas con Ron Gourlay y el propio técnico. El Valencia CF tiene luz verde para apostar por el argentino y lo va a intentar sabedor de las dificultades que entraña cerrar su continuidad.

PUEDE INTERESARTE Kiat Lim está en Valencia: los motivos de su visita

Primero Guido y apostar por la parcela deportiva

En su visita a Paterna, el presidente ha escuchado de Gourlay y Corberán la necesidad y la prueba de que, cuando se invierte en el equipo las cosas funcionan. Guido Rodríguez, Unai Núñez y Sadiq en invierno son la prueba factible. El Valencia CF quiere renovar al argentino, tal y como viene informando ElDesmarque, así como otras posiciones. El presidente ha escuchado de primera mano el estado de la situación del equipo, las opciones europeas del mismo, las necesidades para verano y ha mostrado su apoyo al proyecto. Es la parcela de Ron Gourlay la primera que testeó un Kiat Lim acompañado en todo momento por Joey Lim, hombre siempre afín a Meriton,

PUEDE INTERESARTE Informe Corberán tras 50 partidos: el técnico de las segundas vueltas y una proyección de 50 puntos

Pasa revista al Nou Mestalla

Tras resolver los asuntos en la parcela deportiva, el siguiente paso de su viaje ha sido comprobar esta mañana in situ las obras del Nou Mestalla de la mano del director general, Javier Solís. El presidente, que estuvo en ellas hace tres meses, ha podido comprobar in situ el avance de las obras y cómo ya están puestas la mitad de las vigas exteriores, el anillo de compresión que sostendrá la cubierta ya rodea el campo por su lado norte y hay colocadas varias escaleras de acceso. Es el gran proyecto de la entidad, al que fía Kiat Lim y Ron Gourlay el futuro del club, económica y deportivamente hablando y que, como ha venido informando ElDesmarque, firme candidato para ser sede del Mundial 2030.

El presidente, según ha podido saber ElDesmarque, se marcha hoy y lo hace, eso sí, todavía con la deuda pendiente de ver a su equipo en directo en Mestalla, cosa que no ha hecho en su primer año como máximo mandatario.

Antes de marcharse, declaraba en Radio Marca, "Todo bien, en referencia a su visita al Nou Mestalla y la parcela deportiva.