Informe Corberán tras 50 partidos: el técnico de las segundas vueltas y una proyección de 50 puntos

Corberán llega a los 50 partidos en LALIGA cerca de Europa

El Valencia CF se obliga a luchar por Europa: depende de sí mismo

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ValenciaCarlos Corberán cumplió 50 partidos como entrenador del Valencia CF en LALIGA con la victoria sobre el Sevilla, que confirma que su equipo se despega del descenso, mira a Europa y va camino de firmar otra segunda vuelta made in Corberán. No en vano, los valencianistas son el tercer mejor equipo de LALIGA si sólo se tuvieran en cuenta los puntos de esta segunda entrega. Pero lo que gana en las segundas partes, lo pierde en las primeras. Hasta el duelo de Sevilla, su equipo había sido incapaz de marcar un gol en los últimos 15 minutos de la primera entrega. Además, por lo que a temporadas se refiere, el equipo paga aún hoy los escasos 18 puntos de la primera vuelta, que la acabó en descenso y divorciado de su afición.

El técnico Carlos Corberán dirigió en Sevilla su 50º partido al frente del Valencia y el triunfo logrado elevó a 69 puntos su balance en este primer medio centenar de encuentros ligueros, el mismo que tuvo Rubén Baraja en esos encuentros, los mejores de toda su etapa che.

Con el entrenador de Cheste en su banquillo, el Valencia, además de esas dieciocho victorias, ha conseguido quince empates y ha sufrido diecisiete derrotas. En total, el equipo ha sumado 69 puntos de los 150 a los que ha tenido acceso con Corberán a los mandos, es decir un 46%.

En total, el equipo ha sumado 69 puntos de los 150 a los que ha tenido acceso con Corberán a los mandos, es decir un 46%.

Corberán se estrenó al frente del Valencia el 3 de enero de 2025 con una derrota contra el Real Madrid (1-2) y dirigió en total 21 partidos en los que consiguió sacar al equipo de la zona de descenso y firmar una holgada salvación.

Otra segunda vuelta made in Corberán: Más puntos que en la primera

En los 29 choques que acumula en la Liga esta campaña, el Valencia ha pasado de coquetear de nuevo con el descenso a hacerse con un tranquilizador colchón respecto a esa zona de descenso y eso es debido a que el Valencia suma ya más puntos en los diez encuentros de la segunda vuelta, 18, que en los diecinueve de la primera vuelta, tras los que con 17 puntos acabó en unos puestos de descenso.

La victoria en el Sánchez Pizján es la sexta en esta segunda vuelta, en la que acumula cuatro derrotas

La victoria en el Sánchez Pizján es la sexta en esta segunda vuelta, en la que ha sufrido cuatro derrotas. En total, acumula 18 puntos que se superan los 17 que logró en la primera, en la que tuvo tres triunfos, ocho empates y otras tantas derrotas.

Cerca de Europa: la proyección es 16 puntos más

El Valencia, con sus actuales 35 puntos, está ahora a solo tres de la Real Sociedad que ocupa la séptima plaza, un puesto que según cómo acaben otras competiciones podría dar acceso a jugar competiciones europeas la próxima campaña. La proyección de resultados en esta segunda vuelta dicta que los valencianistas podrían sumar hasta 16 puntos más, yéndose a más de 50 y con serias opciones de jugar en Europa la temporada que viene.