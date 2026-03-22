David Torres 22 MAR 2026 - 11:11h.

Hugo Duro suma 33 goles en las últimas tres temporadas

Hugo Duro, un asesino letal en el área: el dato que lo pone por delante de Mbappé, Muriqi o Lamine Yamal

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ValenciaEl Valencia ganó por un claro 0-2 al Sevilla en el Ramón Sánchez-Pizjuán, con goles de Hugo Duro, de cabeza, en el minuto 38 y del belga Largie Ramazani, a centro de Luis Rioja en el quinto minuto del tiempo añadido, ante un conjunto andaluz muy plano y que no generó ninguna ocasión de peligro. El tanto del ariete español, casi en el primer balón que tocó, aquilata una vez más que Hugo Duro es gol, que su eficacia está por delante de Lamine Yamal, Mbappé, es el noveno de esta temporada y, por tanto, es el pichichi del equipo pero hay más.

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El mejor goleador español en los últimos tres años: invisible para De La Fuente

Hugo Duro aún está lejos de su récord de goles, que fueron los 13 tantos de la campaña 2023-24 pero en esa temporada disputó 2996 minutos por lo que marcó un gol cada 230 minutos en el césped. En la presente, lleva 1555 y ha anotado 8, es decir, uno cada 172. Con todo, la estadística que refleja su capacidad es cuando se le compara con otros puntas españoles y ahí no tiene parangón.

Duro lleva 33 goles en las tres últimas Ligas en Primera, por delante de Oayarzábal, Ayoze o Ferran Torres, curiosamente titulares y habituales en la convocatoria de Luis De la Fuente.

Iguala a Rubén Baraja con 41 goles

Con su gol ante el Sevilla, Hugo Duro, ya está entre los 30 máximos goleadores de la historia del club en LALIGA, competición en la que suma 41 dianas. Acaba de igualar a Rubén Baraja, a uno a Valdez y Buqué, a dos a Angulo y a tres a Mendieta. El último fuera del Top 20 es Piojo con 47, lejos todavía para el futbolista al que le quedan dos años de contrato todavía.