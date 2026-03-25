David Torres 25 MAR 2026 - 07:17h.

Guido Rodríguez abre la puerta a su continuidad y el Valencia CF y la afición entran por ella: "Quédate, te lo rogamos"

"A mí me sigue sorprendiendo Cömert, está respondiendo a las expectativas"

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ValenciaRicardo Arias, leyenda del Valencia CF y embajador del club, ha analizado esta semana la actualidad del equipo tras la victoria en Sevilla. El exjugador que, tras 16 temporadas en el primer equipo es el futbolista con más temporadas en la historia del Club- con títulos como la Copa del Rey de 1979, la Recopa de 1980 y la Supercopa de 1981, sabe de lo que habla cuando afirma que “los puntos conseguidos en Sevilla otorgan al ambiente, al equipo, a todo el entorno del equipo, otorgan una tranquilidad que hacía falta. No se puede olvidar el apretado calendario que hay al final” y que ahora el Valencia CF debe luchar por ir a Europa.

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“Las cosas, a falta de nueve jornadas te hacen pensar en que puedes ser capaz de conseguir cosas diferentes. Mirar para arriba no es un sueño, es una realidad. Tú tienes la posibilidad ahora con el Celta de poderle ganar y arrimarte un poquito más a los puestos de arriba y a ver lo que pasa. Si tú sigues esta línea de trabajo puedes tener posibilidades de conseguirlo y no tienes que desecharlo, no tienes que desecharlo para nada. Tienes que ir a por ello como sea”, ha dicho en declaraciones a VCFRadio, dónde habitualmente comenta los encuentros.

Ricardo Arias, rendido a Guido Rodríguez

En su análisis, tras asegurar “el de Sevilla creo que es de los partidos más serios que he visto del Valencia. Globalmente, creo que fue de lo mejor que se ha visto en la temporada”, se puso a repasar y elogiar a todos los futbolistas hasta que llegó a Guido Rodríguez. “Yo creo si alguien hay que destacar es a Guido, para mí, porque es el que se ha erigido como auténtico líder. Me está recordando mucho, sobre todo por su afinidad, a Enzo Barrenechea, el temporadón que realizó aquí... Sería una lástima que no continuara”, dice pícaro Arias.

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"Su presencia es importantísima. Es el cinco perfecto, el cinco típico argentino, que está por delante de la línea y aparece donde nadie suele aparecer, ayuda siempre a sus compañeros"

El que fuera libre del Valencia CF destaca del pivote argentino que su “presencia es importantísima. Es el cinco perfecto, el cinco típico argentino, que está por delante de la línea y aparece donde nadie suele aparecer, ayuda siempre a sus compañeros, tanto en defensa como en ataque, imponiendo su orden, su jerarquía, y, sobre todo, su experiencia”

“Yo creo que ha sido fundamental en esta mejoría del equipo, de la que se ha aprovechado Javi Guerra, que con la presencia de Guido, se ha liberado de tal forma que ha abandonado un poquito el trabajo defensivo y se dedica más a hacer daño adelante”, añade.

Para acabar, Arias asegura que "su jerarquía la está demostrando en los partidos, su manera de jugar, su posicionamiento, tanto a la hora de defender, como a la hora de llegar, y sobre todo de manejar, mandar, hablar con los jugadores, posicionarlos... El orden táctico que él implanta en el equipo se está notando muchísimo. Alguien que te hable mucho, que te coloque, que te sitúe, que te anime... Que sea él el primero que actúe en jugadas en las que tiene que aparecer, el jerarca, pues, lógicamente, contagia”

Arias, sorprendido con Eray Cömert

Además, como buen defensa, en su análisis, dejó pinceladas de muchos futbolistas “incluso de los que no juegan tanto”, pero reconoció que hay uno que todavía le tiene obnubilado que es Eray Cömert. “A mí me sigue sorprendiendo Cömert, cuando se estaba buscando desesperadamente un central hace tres meses, por algo es internacional con Suiza, ¿no? Y lógicamente está respondiendo a las expectativas”. Y por eso, el Valencia CF no ha descartado todavía su renovación a pesar de que acaba contrato en verano.