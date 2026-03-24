David Torres 24 MAR 2026 - 12:32h.

El presidente se ha reunido con Ron Gourlay y Carlos Corberán, al que quieren renovar, en la Ciudad Deportiva

Kiat Lim está en Valencia: los motivos de su visita

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ValenciaEl presidente del Valencia CF, Kiat Lim, ha regresado a la ciudad tres meses después de su última estancia el pasado mes de diciembre para asistir a la Junta General de Accionistas de la entidad. El principal motivo por el que ha viajado ahora es para asistir al Consejo de Administración dónde se aprobarán las cuentas intermedias de la sociedad, tal y como avanzó este lunes ElDesmarque, pero obviamente también va a aprovechar para revisar otras cuestiones del día a día que son vitales para el funcionamiento de la entidad y, por eso, su primer paso ha sido ir a la Ciudad Deportiva de Paterna.

¿Renovación de Carlos Corberán?

Uno de los temas que se ha suscitado en las últimas horas es la renovación de Carlos Corberán. El club tiene intención de ampliarle el contrato, según avanzó Radio Marca, y aunque no tiene nada que ver con la presencia de Kiat Lim, es un tema que está sobre la mesa porque el Valencia cuenta antes, ahora y para el futuro con el técnico. Dicho esto, a corto plazo el futuro del club pasa por Europa, y sobre todo, por acometer situaciones más urgentes como las renovaciones de Guido Rodríguez, Stole Dimitrievski, Cömert etc...

En ese sentido, Kiat Lim, que ha llegado acompañado por Joey Lim y otros miembros del club, ha coincidido con la plantilla que salía a entrenar en ese momento. Con todo, su principal ocupación pasa por reunirse y charlar con Ron Gourlay, CEO de fútbol, para revisar el estado de las situaciones deportivas y planificar con él y con Carlos Corberán el final de esta campaña y el principio de la temporada siguiente. Eso sí es urgente, eso y el fichaje de un técnico que controle el mercado de fútbol español.

El hijo del máximo accionista del club fue nombrado presidente del consejo de administración de la entidad hace algo más de un año en sustitución de Layhoon Chan. Se espera que en esta estancia en València, Kiat Lim, que acaba de cumplir un año como presidente, compruebe también avance de la obras de Nou Mestalla, que deben estar lista para el verano de 2027..