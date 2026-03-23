David Torres 23 MAR 2026 - 21:51h.

Cuarta visita del presidente

El principal cambio que Kiat Lim no dio en su primer año

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ValenciaCasualidad o no, coincidiendo con el mejor momento del Valencia CF en esta temporada, cuando el equipo de Carlos Corberán se encuentra a tres puntos de jugar competiciones europeas, reaparece en escena el presidente del club Kiat Lim. Un año después de que fuera nombrado presidente del club, el hijo de Peter Lim está realizando su cuarta visita a la capital del Turia como máximo dirigente de la entidad.

Kiat Lim, tal y como ha adelantado RadioEsport, y ha podido confirmar ElDesmarque, está ya en la capital del Turia para pasar unos días.

El plan de Kiat Lim

Esta será la cuarta visita como presidente. La primera fue cuando tomó posesión, en marzo de 2025; la segunda en verano, cuando visitó el estadio de Mestalla y el Nou Mestalla y fue a La Nucía con el Príncipe de Johor y la tercera tuvo lugar coincidiendo con la Junta General de Accionistas del pasado mes de diciembre.

Según ha podido saber este medio, el motivo principal de la misma es asistir a la reunión del Consejo de Administración prevista para aprobar las cuentas intermedias, es decir ratificar formalmente la información financiera de la sociedad deportiva. Es, por tanto, una una visita de trabajo que además tendrá como puntos fuertes la planificación deportiva del club, por lo que se verá con Ron Gourlay y Carlos Corberán, así como revisar de primera mano el avance de las obras del Nou Mestalla (El Nou Mestalla Experience ya lo conoce).

Sin ver al equipo en directo

Por el calendario y por ser el parón de LALIGA, no parece que tenga previsto tampoco acudir a Mestalla en esta ocasión. De hecho, sigue ver en directo a su equipo desde que es presidente. Sí vino cuando era más joven y su padre Peter Lim todavía estaba enamorado del club. Pero Peter lleva sin pisar Valencia desde hace seis años y su hijo, aunque sí que ha venido, no se ha enfrentado a la opinión de la grada.

Cabe recordar que en todos y cada uno de los partidos que juega el Valencia en Mestalla, en el minuto 19 de cada parte, el valencianismo pide que Peter Lim, su padre, que a fin de cuentas es el máximo accionista del club, se vaya de la entidad.