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Palabra del Gobierno: "Entendemos que Valencia y Vigo estarán incluidas como sedes del Mundial"

Rodríguez Uribes en Murcia
Rodríguez Uribes en Murcia. CSD
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Después de que la RFEF pidiera a la FIFA que Valencia y Vigo sean sedes del Mundial, de que su presidente, Rafael Louzán apoyara abiertamente a las sedes, en especial a la mediterránea, ahora es el Gobierno Español a través del presidente del CSD (Consejo Superior de Deportes), José Manuel Rodríguez, quien tiene claro que nuestro país debe mantener las once sedes e incluir a Vigo y Valencia por Coruña y Málaga.

"Sin saber qué iba a pasar con A Coruña o Málaga, o antes también con Murcia y Gijón, me pareció que nuestra posición debía de ser defender todas las candidaturas, y es lo que hicimos porque podía pasar esto. Nosotros tenemos en el pacto inicial cinco sedes para Marruecos, tres para Portugal y once para España, que van a poder ser. Al no seguir A Coruña, tenemos la candidatura de Vigo, que debería entrar", explicaba José Manuel Rodríguez Uribes en La Opinión de Murcia.

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Nou Mestalla en marzo de 2026
Nou Mestalla en marzo de 2026. (Foto: JorganoSports)

El caso de Valencia CF y el Nou Mestalla

Para que los estadios sean admitidos por la FIFA, a Balaídos le queda completar su ampliación, y su alcalde lo sabe, y a Valencia acabar un estadio que hace dos años era una entelequia pero que ahora "va a ser el más moderno del país", como dijo Louzán y uno de los pocos que superen los 70.000 espectadores.

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Rodríguez Uribes, en ese sentido, lo tiene clarísimo. El valenciano se reafirma: "Lo he dicho desde el minuto uno, si Valencia termina su estadio, el Nou Mestalla, que está en obras pero que tenemos el compromiso del club y el acuerdo con el Ayuntamiento, estará también. El club se ha comprometido y ha consignado una cantidad de dinero para hacer un polideportivo municipal en el barrio, que es humilde. Parece que eso va en serio, y si es así, entiendo que las once incluirán a Vigo y a Valencia",

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