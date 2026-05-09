Jorge Morán 09 MAY 2026 - 18:53h.

Arbeloa recordó la historia en rueda de prensa

Las multas más salvajes del deporte tras la sanción a Valverde y Tchouaméni

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La tensión es la tónica dominante en el vestuario del Real Madrid. Después de varios encontronazos entre compañeros, siendo el más grave el ocurrido entre Tchouameni y Valverde, la relación entre los futbolistas no es la mejor, como se ha podido ver en el entrenamiento previo al Clásico con el Barcelona. Una situación sobre la que fue preguntado Álvaro Arbeloa en rueda de prensa.

"Tenía un compañero que cogió un palo de golf y le dio un palazo a otro. Es que, para mí, lo más grave y lo que más me duele, se lo he dicho a mis jugadores, es que lo que pasa en el vestuario del Madrid debería quedarse en el vestuario del Madrid. Eso es lo que más me duele", dijo al ser preguntado por el incidente. "Han sucedido siempre, en todos lados, y con esto no lo estoy justificando ni mucho menos, pero claro que he vivido situaciones incluso peores", zanjó sobre el tema.

Pero tras las declaraciones de Arbeloa, muchos han sido los que se han preguntado a quién se refería el entrenador del Real Madrid. Y en ElDesmarque te contamos la historia entera de lo que pasó cuando el ex futbolista jugaba en el Liverpool.

¿Quiénes son los protagonistas de la historia de Arbeloa?

Ocurrió en 2007, cuando Arbeloa recientemente había fichado por los ingleses en el mercado de invierno. El Liverpool se enfrentaba al Barcelona en la Champions League y los jugadores se reunieron para hacer una fiesta de Navidad en un karaoke. Como suele ser habitual en los vestuarios, los jugadores nuevos tienen que cantar delante de todos, algo que parece que no gustó a Riise.

Craig Bellamy no dejó de insistir para que el noruego se levantara y cantara, todo ello bajo los efectos del alcohol. "No voy a cantar, cállate o te voy a dar una paliza", le dijo el lateral al delantero galés, al que no le sentó nada bien esas palabras de su compañero, llegando incluso a amenazarle de muerte.

Horas más tarde, ya en el hotel, Craig Bellamy se presentó en la habitación de Riise con un palo de golf y amenazando a su compañero. En su autobiografía, el noruego cuenta que este le intentó golpear en las piernas, pero consiguió esquivarlo. Pese a ello, el enfrentamiento continuó y finalmente si recibió golpes en las costillas y en la cadera. "Nadie me falta el respeto así delante de los chicos. Me da igual ir a la cárcel, mis hijos tienen suficiente dinero para la escuela y todo lo demás. Me da igual, te voy a dar una paliza", le dijo el galés.

Un enfrentamiento que no fue a más y que terminó con las disculpas de Bellamy al día siguiente. Además, el delantero galés recibió una multa de 80.000 libras, mientras Riise no tuvo castigo. Ambos cuentan que nunca más volvieron a ser amigos, pero curiosamente fueron los autores de los goles del Liverpool en el Camp Nou tan sólo unos días después.