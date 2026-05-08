eldesmarque.com 08 MAY 2026 - 18:48h.

Admitió que la imagen dada “no es digna del Real Madrid”

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Aurélien Tchouaméni ha roto su silencio tras el terremoto vivido esta semana en Valdebebas. Después de la pelea en un entrenamiento con Fede Valverde y de la sanción interna impuesta por el club, el centrocampista francés publicó un comunicado en redes sociales en el que admite que lo sucedido “es inaceptable”, pide disculpas al madridismo y acepta el castigo del Real Madrid sin señalar directamente a su compañero.

El francés, eso sí, quiso rebajar el incendio mediático que rodea al vestuario blanco antes del Clásico, dejando un mensaje claro: el objetivo ahora es volver a unir al grupo para cerrar la temporada y empezar a reconstruir el proyecto.

Tchouaméni asume el castigo del Real Madrid

El mediocentro reconoció que la situación ha dejado una imagen impropia del club y aseguró que la tensión acumulada durante una temporada complicada no sirve como excusa:“La frustración no puede excusarlo todo. Estos incidentes, incluso si pueden ocurrir en cualquier vestuario, no son dignos del Real Madrid”.

Tchouaméni también confirmó que acepta la sanción interna aplicada por el club tras el altercado en Valdebebas: “Reconozco la sanción del club y la acepto”.

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El francés evitó mencionar a Fede Valverde en todo el comunicado, aunque sí insistió en que ahora no toca buscar culpables: “Ya no es el momento de averiguar quién hizo qué o quién tenía razón”.

Además, quiso pedir perdón tanto al grupo como a la afición madridista: “Me he disculpado con el grupo y también quiero extender mis disculpas a todos los madridistas”.

Mensaje de unidad antes del Clásico

El comunicado llega apenas un día después del mensaje publicado por Fede Valverde y en plena crisis interna del vestuario blanco, marcada por filtraciones, tensión y rumores de fractura en el grupo. Tchouaméni intentó apagar el fuego apelando a la unidad antes del duelo ante el Barcelona.

“Seguimos siendo una familia, con desacuerdos a veces, pero siempre debemos poner nuestros objetivos por encima de todo”.

El francés también cargó contra las versiones aparecidas en redes y medios sobre lo sucedido en el entrenamiento: “A Internet le encanta inventar las historias más salvajes. No creáis todo lo que se dice”.

Con el Clásico a la vuelta de la esquina y el Real Madrid intentando salvar el orgullo en el tramo final del curso, el mensaje de Tchouaméni busca cerrar filas alrededor de un vestuario que atraviesa uno de sus momentos más delicados de los últimos años.