La prensa internacional destroza al Real Madrid tras el último escándalo: “Una vergüenza”

Andrea Esteban 08 MAY 2026 - 15:57h.

Medios de Italia, Francia, Brasil y EEUU critican duramente al vestuario

Iker Casillas se moja sobre los problemas de vestuario del Real Madrid y el posible regreso de Mourinho: "Te da impotencia"

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La nueva pelea en el entrenamiento del Real Madrid no solo ha provocado ruido en Valdebebas. También ha cruzado fronteras. Y la reacción internacional ha sido demoledora. Desde Sky Sport Italia hasta CBS Sports Golazo en Estados Unidos, pasando por medios de Brasil, Francia o Latinoamérica, el conflicto interno del vestuario blanco ha generado una oleada de críticas muy duras hacia la situación del equipo.

El foco ya no está únicamente en la pelea entre jugadores. El debate internacional apunta directamente al estado del vestuario y a la falta de liderazgo dentro del club.

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El mundo señala al vestuario blanco

Las frases más contundentes llegaron desde distintos programas deportivos internacionales, donde el clima interno del Madrid fue descrito como una crisis total.

En DSPORTS fueron especialmente duros: “Hay un desgobierno absoluto dentro del vestuario”.

Y fueron todavía más allá: “Ninguno tiene actitud de capitán”.

Desde RMC Sport, en Francia, el análisis fue igual de contundente: “El vestuario está muerto, estallado; tienes que hacer una limpieza completa”.

Incluso deslizaron posibles medidas extremas: “Habrá sanciones, un campamento en el ejército”.

En Italia, Sky Sport Italia resumió el momento blanco con una frase demoledora: “Las cosas van de mal a peor en el Real Madrid”.

Mientras que desde Brasil, en TNT Sports Brasil, el ambiente fue definido así: “Es una bola de nieve, hay un ambiente de mierda”.

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Hasta Mourinho aparece en el debate

La repercusión ha sido tan grande que incluso comenzó a aparecer el nombre de José Mourinho como posible solución simbólica al caos.

En CBS Sports Golazo llegaron a plantear que la filtración del conflicto podría abrir la puerta a un cambio de rumbo: “Esto se puede haber filtrado para generar ruido sobre una posible llegada de Mourinho”.

Y añadieron otra frase muy dura sobre la situación actual: “Son una verdadera vergüenza para el fútbol español y para sí mismos”.

La conclusión internacional parece clara: el problema del Madrid ya no se percibe como una discusión puntual, sino como un síntoma de un vestuario roto.