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El Real Madrid recibe buenas noticias para el Clásico: Mbappé ya entrena con el grupo

Kylian Mbappé durante un partido del Real Madrid esta temporada
Kylian Mbappé, durante un partido del Real Madrid esta temporada. Europa Press
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El Real Madrid, después de los recientes incidentes, empieza a recibir señales positivas justo antes del partido más esperado del curso. Y todas llevan el mismo nombre: Kylian Mbappé.

El delantero francés completó este jueves todo el entrenamiento junto al grupo y ya apunta seriamente a estar disponible para el Clásico ante el FC Barcelona. Dentro del club hay optimismo y, aunque todavía falta el último entrenamiento y la rueda de prensa de mañana, el escenario ha cambiado por completo en apenas unos días.

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Mbappé da el paso definitivo

La gran noticia para el madridismo fue ver a Mbappé trabajando al mismo ritmo que sus compañeros durante toda la sesión. El francés respondió bien físicamente y ya no solo se habla de convocatoria: incluso podría entrar directamente en el once de Álvaro Arbeloa.

Hace apenas una semana el escenario parecía mucho más complicado, pero la evolución del atacante ha sido mejor de lo esperado. En Valdebebas transmiten prudencia, aunque también ilusión.

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El Madrid sigue pendiente de los lesionados

Mientras Mbappé acelera, el resto de futbolistas lesionados continúan con sus respectivos procesos de recuperación. El club confirmó además que mañana habrá rueda de prensa previa a las 10:30 horas, donde se espera que Arbeloa dé más pistas sobre el estado real del francés y de los temas que han salido los últimos días.

La sensación ahora mismo es clara: Mbappé está mucho más cerca de jugar que de quedarse fuera.

Kylian Mbappé en el banquillo del Real Madrid esta temporada
Kylian Mbappé en el banquillo del Real Madrid esta temporada. Europa Press
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