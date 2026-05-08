Fran Duarte 08 MAY 2026 - 11:42h.

Ibai Llanos ha reaccionado a la pelea entre Tchouaméni y Valverde pidiendo el regreso de José Mourinho al banquillo del Real Madrid

Así está la situación de José Mourinho y el Real Madrid: "Nadie lo desmiente"

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Este vestuario del Real Madrid va a hacer historia por ser el más conflictivo y problemático que se recuerda en mucho tiempo. Las peleas entre Tchouaméni y Valverde han sido la gota que ha colmado el vaso de una temporada plagada de polémicas con los jugadores del Real Madrid. Con Arbeloa prácticamente sentenciado, el madridismo ya ha comenzado la campaña para que regrese José Mourinho, uno de los favoritos para sentarse en el banquillo del Bernabéu la próxima temporada y al que la afición ya ve como el único capaz de poner orden en este vestuario.

Uno de los primeros en comenzar la campaña ha sido Ibai Llanos con un vídeo en sus redes sociales. El streamer y creador de contenido ha publicado un vídeo reaccionando al comunicado del Real Madrid sobre los expedientes abiertos a Tchouaméni y Valverde tras la pelea en el entrenamiento que acabó con el uruguayo teniendo que ir al hospital por una brecha en la cabeza. “Yo creo que después de tantas peleas, después de tantas discusiones, después de tantas movidas… solo hay una persona en el mundo que pueda salvar al Real Madrid”, comenta Ibai en su vídeo. “Ya lo hizo una vez y lo va a volver hacer”, sentencia el creador de contenido español en su vídeo justo antes de mostrar un ‘edit’ de los mejores momentos de José Mourinho como entrenador.

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Mourinho, el favorito de un afición que pide su regreso

Lo cierto es que la situación es tan dramática que hasta los más contrarios al técnico portugués han empezado también a pedir su regreso. Unificando así el deseo de toda la afición en un solo candidato para coger las riendas y poner orden en el vestuario. La fama que precede a Mourinho es la de un entrenador con mano dura, que controla a la perfección los egos y que es capaz de transmitir el gen competitivo a sus jugadores haciendo que luchen todos a una para cumplir los objetivos. Su anterior etapa no fue tan prolífica en cuanto a títulos (conquistó una Copa del Rey, una Supercopa de España y la famosa Liga de los récords), pero muchos le responsabilizan de todo lo que vino después como el que plantó la semilla para todas las Champions que llegaron en los años posteriores.

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De momento el portugués parte como el favorito de Florentino Pérez, que guarda una gran relación con él. Klopp, Deschamps o Pochettino son otros de los nombres que se barajan en la entidad blanca, pero las peleas han convertido a Mourinho como el elegido de la afición. Queda por ver si el propio Mou quiere entrenar a un vestuario tan conflictivo como el Madrid actual. En las próximas semanas veremos qué sucede y si el portugués también acaba siendo el elegido por la directiva y el presidente para liderar un vestuario con muchísimos problemas.