El Real Madrid ya negocia con José Mourinho: su cláusula con el Benfica y el compromiso del portugués

Fran Fuentes 08 MAY 2026 - 18:05h.

Dicha cláusula de rescisión tiene de plazo hasta finales de mayo para ser ejecutada, lo que puede acelerar una decisión

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José Mourinho se postula como la opción número uno para el banquillo del Real Madrid. El actual entrenador del Benfica es el mejor posicionado, toda vez que opciones como Didier Deschamps, Jürgen Klopp, Mauricio Pochettino y alguna otra se mantienen en un segundo plano o han ido descartando por unas u otras razones. Sin embargo, el carácter y la capacidad de liderar vestuarios del técnico luso se valora positivamente, más aún a tenor de los últimos acontecimientos, como el conflicto entre Fede Valverde y Aurélien Tchouaméni o las faltas de respeto a la figura de Álvaro Arbeloa.

En este sentido, el periodista Fabrizio Romano, especialista en el mercado de fichajes, avanza que las negociaciones entre el técnico luso, a través de su representante Jorge Mendes, y el Real Madrid ya han empezado. La citada información confirma que José Mourinho se siente más que preparado para volver, y Benfica está al tanto de la situación. En este sentido, el técnico tiene firmada una cláusula de rescisión de su contrato, valorada en seis millones de euros brutos (que se quedarían en tres netos) para la entidad lisboeta.

Es decir, que al Real Madrid le costaría seis millones de euros la salida de José Mourinho del Benfica a final de temporada. Sin embargo, tienen de plazo para activarla hasta finales de mayo. Por lo tanto, las partes deben alcanzar un acuerdo durante las próximas tres semanas. Eso sí, también ayuda que las relaciones entre los dos clubes son excelentes.

El compromiso de José Mourinho: "Siente que es un trabajo inacabado"

Lejos de asustar al portugués, José Mourinho es consciente de lo que está pasando actualmente en el vestuario del Real Madrid. Sin embargo, eso no sería ningún problema para el portugués a la hora de consumar su regreso. Tanto es así que, de hecho, está priorizando total y absolutamente volver al club blanco. Según la información de Fabrizio Romano, el técnico siente que su primera etapa en el Santiago Bernabéu es un trabajo inacabado para él. Cree que lo pudo hacer mejor entonces, y cree que lo puede hacerlo mejor ahora, en un segundo capítulo.

En este sentido, aún tiene pendiente una conversación importante con el club blanco sobre la estrategia, el proyecto en sí, el presupuesto que tendrá disponible para fichajes y algún otro asunto antes de dar el sí. Pero, en términos financieros, de duración del contrato y de estar abierto a la oportunidad, Mourinho está preparado y quiere activamente volver al Real Madrid. De este modo, los contactos y las negociaciones están en marcha. De hecho, en el Benfica ya se medita un nuevo nombre para hacerse cargo del equipo si, finalmente, si se marcha. Algo que, en estos momentos, tiene todas las papeletas.