Fran Fuentes 10 ABR 2026 - 16:22h.

El seleccionador de Francia dejará su cargo tras el Mundial y se postula para el banquillo del Santiago Bernabéu

Álvaro Arbeloa anuncia los descartes de tres titulares a última hora para el Real Madrid-Girona

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Didier Deschamps es el candidato número 1 a dirigir el Real Madrid la próxima temporada. Y es que, más allá de tratar de remontar los cuartos de final frente al Bayern de Múnich, el club blanco ya está trabajando en la planificación de la temporada que viene. En este sentido, más allá de nombres propios para mejorar la plantilla, como Rodri Hernández o la posibilidad de Alexis Mac Allister, también se medita el nombre que ocupará el banquillo el próximo curso. En este escenario, en el que Álvaro Arbeloa quedaría prácticamente descartado, sería el actual seleccionador de Francia quien ocuparía el cargo de primer entrenador blanco tras el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Según la información que ha adelantado RMC Sports y ha podido confirmar Sergio Horas para ElDesmarque, en este momento el nombre de Didier Deschamps está altamente valorado entre la directiva del Real Madrid. En este sentido, el seleccionador francés dejará su cargo tras la Copa del Mundo. Como curiosidad, será precisamente el extécnico merengue Zinedine Zidane quien le sustituirá al frente de 'Les Bleus'.

Varios conocidos de Didier Deschamps en la plantilla del Madrid

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En este sentido, el Real Madrid tiene a varios conocidos de Didier Deschamps en su plantilla. Y es que Ferland Mendy, Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga y Kylian Mbappé saben perfectamente cómo trabaja el técnico francés. Y es que los cuatro han sido asiduos de las convocatorias de la selección de Francia cuando han estado bien físicamente o han gozado de minutos en el conjunto blanco. De este modo, el entrenador de Bayona no llegaría empezando de cero con una plantilla totalmente desconocida.

En su haber, Didier Deschamps cuenta con un amplio palmarés, dada su dilatada trayectoria profesional. A nivel de clubes cuenta con una Serie B con la Juventus y una liga francesa con el Olympique de Marsella, tres Copas de la Liga en Francia (una con el Mónaco, dos con el OM) y dos Supercopas de Francia con el conjunto marsellés. Posteriormente, Didier Deschamps se hizo cargo de la Selección de Francia en 2012, logrando ganar el Mundial de Rusia en 2018, llegando a la final en 2022 y levantando la UEFA Nations League de 2021.

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A sus 57 años, Didier Deschamps tiene una amplia experiencia tanto en clubes como en selecciones. Del mismo modo, es un técnico que ha sabido lidiar con estrellas como el propio Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, Ousmane Dembélé, Dimitri Payet u Olivier Giroud, por citar alguno de los jugadores más destacados a los que ha dirigido en su etapa como seleccionador bleu. Veremos si, finalmente, es quien se hace cargo de la nave blanca.