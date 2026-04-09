El Big Data predice la vuelta de cuartos de la Champions League y da sus favoritos para llegar a semifinales
El Big Data da sus opciones a cada equipo de cuartos de final
Santi Cañizares defiende el partido del Atlético y avisa con el Barça
La ida de los cuartos de final de la Champions League dejó resultados que pocos esperaban y eliminatorias muy abiertas para las vueltas de la semana que viene. El duelo español entre el Atlético de Madrid y el Barcelona se saldó con una victoria de los rojiblancos, asaltando el Camp Nou. Por su parte, el Real Madrid cayó en casa por 1-2 contra el Bayern de Múnich.
En cuanto a los partidos sin equipo españoles, el PSG de Luis Enrique se impuso por 2-0 contra el Liverpool mientras que el Arsenal de Mikel Arteta logró una victoria en los últimos minutos contra el Sporting de Portugal.
Desde el Laboratorio de ElDesmarque hemos acudido a los datos de Driblab para conocer la predicción de todos los cruces europeos antes de las semifinales.
El Atlético le da la vuelta tras ganar la ida
Antes del encuentro de vuelta, el Big Data le daba al Atlético de Madrid un 25,6% de llegar a la semifinal por los 74,4% del Barcelona. Sin embargo, tras la victoria rojiblanca, estos porcentajes han cambiado radicalmente.
La eliminatoria todavía está abierta, a pesar de que los colchoneros tendrán que defender el resultado en casa. Es por ello que el Big Data le da un 69,9% de posibilidades de pasar a semifinales por el 30,1% de los culés.
El Real Madrid se hunde para el Big Data
Ya antes del encuentro de ida entre el Real Madrid y el Bayern de Múnich, el equipo blanco tenía un porcentaje menor (34% frente al 66% de los germanos) que el equipo bávaro.
Tras la derrota en el Santiago Bernabéu, y teniendo que remontar fuera de casa para lograr el pase a las semifinales del torneo, el porcentaje que le da Driblab al Bayern de Múnich ha subido al 83,5%, mientras que al Real Madrid ha descendido al 16,5%.
PSG y Arsenal, muy favoritos para pasar
Para el Big Data, tanto Luis Enrique con el PSG como Mikel Arteta con el Arsenal han hecho muy bien los deberes en sus respectivos encuentros de ida. El conjunto de Londres venció fuera de casa, por lo que se espera que pase (92,4%) ante el Sporting de Lisboa (7,6%).
Más sorprendente es el porcentaje que el Big Data le da al Liverpool para remontar contra el PSG. A pesar de que cuentan con su público para remontar el 2-0 de la ida, Driblab únicamente le da un 2,9% de posibilidades de pasar, por los 97,1% de los de Luis Enrique.
En la imagen a continuación puedes ver todos los porcentajes, además de los favoritos para llegar a la final y ganar el torneo