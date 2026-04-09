Fran Fuentes 09 ABR 2026 - 12:44h.

La estrella del Bayern costó 53 millones de euros por los 60 que pagó el Real Madrid a River por el argentino

Álvaro Benito apunta a los jugadores del Madrid por el diferente éxito en España y Europa: "Casi inexplicable"

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La derrota del Real Madrid frente al Bayern de Múnich sigue coleando entre la afición merengue. Y es que, más allá de que Álvaro Arbeloa confía en sus posibilidades para la vuelta, la superioridad mostrada por el conjunto alemán durante 60 minutos de partido aún escuece. No son pocas las voces entre la hinchada que han puesto el foco en la política de fichajes del conjunto blanco, que solo parece dispuesto a pagar millonadas por jóvenes con mucho potencial pero con un presente sin contrastar. Si bien movimientos como los de Jude Bellingham o Kylian Mbappé responden a fichajes de estrellas, otros como Franco Mastantuono han suscitado cierto recelo, amén de la ausencia de un director de juego desde hace dos temporadas.

En este sentido, la cifra que ha provocado numerosos comentarios en redes sociales es la de Michael Olise. Y es que el jugador más desequilibrante del partido de ida le costó al Bayern "tan solo" 53 millones de euros. Una cifra similar a la que, por ejemplo, costó Álvaro Carreras, a quien superó con extrema facilidad durante todo el encuentro.

Aunque la comparación dolorosa es la del extremo francés con Franco Mastantuono. Y es que el extremo francés, cuando tenía apenas 22 años, costó menos que los 60 que pagó el Real Madrid por Franco Mastantuono a sus 18. Para más inri, venía de ser desequilibrante con el Crystal Palace, donde registró diez goles y seis asistencias en apenas 19 partidos de la siempre competitiva Premier League, mientras que el argentino venía de ser más o menos titular en River Plate y el salto a Europa siempre es complicado.

No solo Olise, otros jugadores que costaron menos que Mastantuono

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Por cifras similares o inferiores, el Manchester City incorporó a jugadores como Tijjani Reijnders (60 millones) o Rayan Cherki (36 'kilos'), quien, además, declaró en repetidas ocasiones durante su carrera que su sueño es jugar en el Real Madrid algún día. Sea como fuere, el conjunto blanco ha acumulado muchos años de éxitos europeos en base a esa misma política de traspasos, por lo que parece complicado pensar en un giro de guion de cara al futuro.

A continuación recogemos alguna de las críticas de los aficionados al Real Madrid y a su política de fichajes en los últimos días.