Diego Páez de Roque 08 ABR 2026 - 20:58h.

Álvaro Arbeloa ha recuperado a tiempo a un futbolista clave en la izquierda

La imagen que irrita a los madridistas

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El Real Madrid cayó derrotado en la ida de cuartos de final de la Champions League. El Bayern de Múnich se impuso al conjunto blanco, aunque también tuvo sus ocasiones claras para poder darle la vuelta al marcador, pero se toparon con un Manuel Neuer imperial.

Entre todas las estrellas del conjunto bávaro, por encima de todos sobresalió Michael Olise. El extremo francés no marcó ninguno de los dos tantos, pero volvió loca a la defensa del Real Madrid, sobre todo a Álvaro Carreras, con sus regates e internadas al área blanca.

Álvaro Arbeloa recupera su plan para frenar a Michael Olise

De cara al partido de vuelta en el Allianz Arena, Álvaro Arbeloa deberá hacer frente a la importante baja de Aurelien Tchouaméni, quien no podrá jugar por sanción, además de establecer un plan para remontar la eliminatoria.

Todo ello teniendo que frenar todo el potencial ofensivo del Bayern de Múnich. Sin embargo, en el caso de Michael Olise, Álvaro Arbeloa ha recuperado a su mejor hombre para llevar a cabo esa misión.

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Después de un mes lesionado, Ferland Mendy ha vuelto a los entrenamientos junto al resto de sus compañeros. El lateral francés se ha ejercitado con total normalidad y podrá volver a las convocatorias del Real Madrid.

El galo podría entrar en la lista del viernes contra el Girona y coger minutos para la vuelta contra el Bayern de Múnich. Ferland Mendy, a pesar de sus múltiples lesiones, ha demostrado fiabilidad defensiva en el lateral izquierdo.

A lo largo de su trayectoria en el Real Madrid ha sabido imponerse a varios de los mejores extremos como Mohamed Salah o Sterling. Pero este mismo año, en 2026, demostró un gran nivel en la victoria del club blanco en Balaídos, lo que le permitió ser titular en la ida contra el Manchester City.

En aquel duelo, supo mantener a raya tanto a Savinho como a Cherki, aunque cayó lesionado. Es por ello que los aficionados blancos confían en que Ferland Mendy sea el jugador ideal para frenar a Olise en la vuelta.