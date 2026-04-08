Jorge Morán 08 ABR 2026 - 00:44h.

El técnico del Bayern respondió sobre el portero alemán

Álvaro Arbeloa y un Real Madrid que sigue 'vivo': "Somos capaces de ganar en cualquier campo"

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Si hay un nombre propio en el Real Madrid vs Bayern es el de Manuel Neuer. El portero alemán fue de lo más destacado de su equipo salvando varias ocasiones que dejaron a los blancos sin un premio mayor de lo conseguido. Y aunque casi tiene 40 años, el guardameta sigue demostrando que puede entrar en los libros de historia.

"Necesitamos tirar más a puerta. El mejor jugador del Bayern hoy fue Neuer", dijo a Movistar Plus, Antonio Rüdiger. Unas palabras que muestran la realidad de un partido en el que el Bayern 'perdonó la vida' al Real Madrid. "Estamos contentos por el resultado, es una victoria y cualquier victoria aquí es importante. Sobre eso podemos construir... y lo jugaremos en casa. Es normal que nos creen ocasiones, son muy peligrosos, pero como nosotros. Tenemos el derecho a soñar que podemos ganar de nuevo", explicó Kompany.

La comparación de Neuer y Courtois

El Real Madrid tuvo hasta nueve remates a portería en las que Neuer parecía imbatible. Ya fueran disparos lejanos que detuvo con facilidad, remates cruzados como los de Mbappé o manos a mano, en todas aparecía la figura del alemán para salvar a su equipo.

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Y ante esta actuación, los periodistas preguntaron a Kompany si Manuel Neuer sería el mejor portero del mundo. Una pregunta ante la que respondió con una comparación que no gustará nada al alemán. "Igual nos metemos en un problema con Courtois (ríe), que también me gusta mucho", señaló.

"Es un elegido. Lo lleva haciendo durante muchísimo y su rendimiento sigue siendo excelso. Lo veo todos los días y nos sigue impresionando", apuntó el técnico belga. "Si lo fue no es un problema, se necesita un rendimiento por encima de lo normal en este tipo de partidos. Pudimos hacer más goles, también", contestó sobre las declaraciones de Rüdiger sobre el partido de Neuer.

Y aunque está ya en los 40 años y muchos piden su retirada, Kompany no lo tiene tan claro. "Es una cuestión suya personal y del club, no voy a decir nada al respecto", comentó el técnico, quién cumplió esta noche la misma edad. "Intento separarlo todo. No vamos a caer en la euforia por este cumpleaños".