Jorge Morán 07 ABR 2026 - 23:23h.

Los blancos se van con la sensación de merecerse mucho más

Álvaro Arbeloa vuelve a marcar tendencia en el Real Madrid con una chaqueta de 2.200 euros

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El Real Madrid sigue vivo para el partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League. Aunque el Bayern de Münich se llevó la victoria, los de Álvaro Arbeloa cayeron con honor en un partido en el que se merecieron mucho más. Mbappé fue el líder de un partido en el que Vinicius dejó una curiosa imagen para no perderse la vuelta en el Allianz Arena.

Luis Díaz y Kane pusieron cuesta arriba el partido, pero Mbappé con un gran gol dio esperanzas a un Bernabéu que no dejó de creer. "Hemos hablado mucho de tener cuidado con las pérdidas. Ha venido ese segundo gol que ha sido un mazazo. El equipo se ha repuesto bien y ha mostrado carácter. Nos quedamos con la sensación de poder haber marcado alguna ocasión y que estamos vivos", dijo el técnico madridista en zona mixta.

Arbeloa y el esfuerzo del Real Madrid

Pese a la derrota en el Bernabéu, las sensaciones no son del todo malas para un Real Madrid que sigue 'muy vivo'. "Estamos vivos, está claro. Estamos a un gol. Somos capaces de ganar en cualquier campo. Con ese 0-2 que hubiese sido muy difícil de remontar. Una pena no haber marcado en alguna de esas ocasiones que hemos tenido", dijo Arbeloa.

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Un técnico que, aunque agradeció el esfuerzo de los suyos, no dudó en señalar los errores que cometieron. "Un poco hundidos de más, especialmente los extremos. No era la idea. Estar tan hundidos. Eso les ha dado a ellos demasiado control", explicó. "Con balón nos ha faltado momentos en los que hay que querer el balón, cuando te presionan. Se lo he dicho a mis jugadores. Esa presión tan agresiva que hacen. Si no les amenazas y no les hundes a ellos... en la segunda parte hemos mejorado todo eso", apuntó.

Incluso llegó a ordenar a sus jugadores que no se lanzaran a lo loco a por el gol. "Le estaba diciendo a Vini que un gol nos mantenía en la eliminatoria. Incluso con el 1-2 hemos arriesgado demasiado. Estamos vivos porque el Madrid puede ganar en cualquier campo", sentenció en los micrófonos de Movistar +.