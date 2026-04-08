Jorge Morán 08 ABR 2026 - 00:04h.

El experto en arbitraje analizó cuatro jugadas polémicas

Álvaro Arbeloa y un Real Madrid que sigue 'vivo': "Somos capaces de ganar en cualquier campo"

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El Real Madrid sale vivo del Bernabéu en una noche en la que mereció mucho más ante el Bayern de Münich. Los de Arbeloa estuvieron a punto de empatar, pero deberán remontar en un Allianz Arena en el que no estará Tchouameni por lesión. Una de las polémicas del partido, pero no fue la única en un encuentro con hasta cuatro jugadas dudosas.

Y para analizar las dudas del duelo de Champions League, nadie mejor que Mr. Asubio. El experto en arbitraje analizó las cuatro jugadas polémicas del Real Madrid vs Bayern que pudieron cambiar el devenir del partido.

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La posible mano de Olise en el primer gol del Bayern

Luis Díaz adelantó al Bayern en una jugada que comenzó con la pérdida de Vinicius. El brasileño estrelló un pase atrás contra Olise en una jugada que terminó en las botas de Gnabry, que filtró para que el delantero colombiano abriera el marcador.

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Y aunque el error del extremo es claro, el brasileño pidió mano de Olise en una acción que Mr. Asubio señala como bien arbitrada. "El balón pateado por Vini llega al codo de Olise, estando dicho brazo en una posición natural y pegado al cuerpo. No es punible, gol legal", explicó.

La segunda acción que Mr. Asubio no dudó en analizar también tuvo de protagonista al brasileño, después de un derribo de Upamecano dentro del área. "Vini conduce balón dentro de área alemana, Upamecano intenta robárselo y le impacta levemente en la pierna al brasileño. No es suficiente", señaló.

La roja perdonada a Tah tras su entrada a Mbappé

En el minuto 71 y con cero a dos en el marcador, Jonathan Tah jugó con mucho fuego en una acción que terminó con Mbappé muy dolorido en el terreno de juego. El central alemán raspó con sus tacos el tobillo del delantero francés del Real Madrid y aunque no llegó a impactar de lleno, se jugó una tarjeta roja que el Bernabéu no dejó de protestar. "Las raspadas (y no impacto de lleno) deben saldarse con amarilla, pero al estar el balón alejado del impacto yo lo saldaría con amarilla por temeraria", comentó Mr.Asubio.

El penalti a Olise en el final del partido

Para Mr. Asubio, una de las pocas jugadas mal arbitradas del partido ocurrió casi en el final de la segunda mitad. Olise controló el balón con el pecho en el área en una jugada en la que Carreras apareció en velocidad para arrollar al francés, desequilibrándole y haciendo una entrada que para el experto en arbitraje es penalti.

"Olise controla el balón con su pecho en área blanca y recibe el impacto en su espalda de Carreras, desequilibrándolo, como siempre digo en este tipo de lances. Para mí es penalti. Pero lo cierto y verdad, muy pocas veces se penalizan", zanjó el experto sobre un partido que pudo acabar muy distinto.