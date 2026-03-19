Lucas Gatti 19 MAR 2026 - 20:04h.

El '30' del Real Madrid no está entre los 28 elegidos por Scaloni

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La sorpresa de la lista de 28 argentinos convocados por Lionel Scaloni para la ventana de amistosos FIFA es la ausencia de Franco Mastantuono. El talentoso mediocampista quedó afuera de la Selección Argentina, en la anteúltima convocatoria de cara al Mundial 2026.

El cuerpo técnico argentino considera que lo mejor es que Mastantuono permanezca en el Real Madrid, con la cabeza enfocada en las instancias finales de la Champions League. El futbolista de 19 años viene sumando muy pocos minutos en el equipo dirigido por Alvaro Árbeloa, porque arrastra una molestia en el pubis desde noviembre del año pasado, lo que afecta su rendimiento. Por esta razón, la idea es preservarlo de cara a la recta final de la temporada. “No viene jugando. Es normal que no te citen cuando no jugas”, le aseguran a ElDesmarque desde el entorno del jugador, aceptando de alguna manera el hecho de que no lo hayan citado en esta última convocatoria.

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Hoy, Mastantuono no está para ser convocado por falta de continuidad en el primer equipo, pero desde el cuerpo técnico creen que tiene tiempo para recuperarse desde lo físico y volver a ser citado para el evento mundialista. Para ello, deberá Mastantuono volver a ser titular en el Real Madrid en lo que queda de la temporada, ya sea en LALIGA como en la Champions League.

En las últimas semanas, el mediocampista zurdo tuvo escasa participación, algo que pesa en la consideración de Scaloni, quien prioriza a futbolistas con ritmo de competencia. En este contexto, el técnico santafecino busca que los convocados lleguen en plenitud tanto desde lo físico como desde lo futbolístico, en una etapa donde cada detalle puede ser determinante.

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Los números de Franco Mastantuono

En lo que va de la temporada 2025/26, el jugador de la Casa Blanca lleva disputados 27 partidos, en los que marcó tres goles y aportó una asistencia. Además, recibió cuatro tarjetas amarillas, y fue expulsado en una oportunidad en 1218 minutos en cancha. En el partido de ida ante el Manchester City jugó 15 minutos, ingresando desde el banco de suplentes. Pero no ingresó en la revancha.

En las últimas convocatorias de la selección en el 2025, Mastantuono fue titular frente a Ecuador por las eliminatorias sudamericanas y disputó dos amistosos ante Venezuela y Puerto Rico. Se puso la camiseta número 10 ante la ausencia del capitán, Lionel Messi.

Su ausencia en esta ventana de amistosos FIFA no deja de ser una señal de cara a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá. El hecho de jugar en un grande de Europa y competir con las principales figuras y tener poco rodaje lo aleja en la competencia por ganarse un lugar en la lista final para la cita mundialista. Tiene tres meses para ganar terreno en la consideración del seleccionador argentino. Pero deberá recuperar su buen nivel y protagonismo en un equipo en el que no es fácil ingresar y mucho menos en la recta final de la temporada.

Hoy, Mastantuono compite en su puesto con Gianluca Prestianni, quién tuvo un altercado con Vinicius y no pudo disputar con el Benfica la revancha de los 16 avos de final de la Champions. Sin embargo, Scaloni lo citó para el amistoso contra Guatemala, el 31 de marzo en La Bombonera.