Celia Pérez 08 ABR 2026 - 14:22h.

El cuadro bávaro incluso decidió presentar una queja ante la UEFA por la decisión

Las opciones de Álvaro Arbeloa para cubrir la baja de Tchouaméni en el Real Madrid

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El Real Madrid cayó derrotado anoche en la ida de cuartos de final de la Champions League contra el Bayern de Múnich. Fue un duelo en el que el cuadro de Álvaro Arbeloa se vio superado en el Santiago Bernabéu por los goles de Luis Díaz y Harry Kane, aunque el gol de Kylian Mbappé en el tramo final mantiene la esperanza para la vuelta. Una noche que tuvo de todo y en la que el techo retráctil volvió a ganar protagonismo.

Resulta que el cuadro blanco decidió utilizar el techo cerrado para la cita, algo que viene haciendo en los partidos importantes que juegan en casa, y la decisión no sentó del todo bien al Bayern. El cuadro bávaro incluso decidió presentar una queja ante la UEFA y desde la prensa alemana apuntaban la ventaja que suponía el techo retráctil para los de Arbeloa.

El club bávaro entendía que el efecto sonoro y la presión ambiental que generará el estadio con el techo cerrado es una desventaja para el equipo visitante ya que no están acostumbrados a esto. Pues bien, una vez disputada el partido de ida con el resultado favorable para los alemanes, el club en su cuenta árabe ha lanzado un post aludiendo a dicha decisión. "Cierra el techo o ábrelo... el resultado es el mismo!", escribió junto con una foto de celebración de los jugadores en el césped del Santiago Bernabéu.

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Con el resultado en contra, los de Álvaro Arbeloa afrontan, al borde del abismo en la Champions League, un duro reto en un tramo clave de la temporada, donde descartado el título de LALIGA, solo le queda aferrarse a la máxima competición por equipos para conseguir mantener la ilusión de la afición blanca este año. El próximo reto, el próximo miércoles en el Allianz Arena.