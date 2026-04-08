Saray Calzada 08 ABR 2026 - 13:38h.

Mbappé recibió una dura entrada por detrás que se quedó en amarilla

Mateu Lahoz denuncia dos errores graves del árbitro en el Madrid - Bayern: "No ha cumplido su palabra"

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Kylian Mbappé fue de lo mejor del Real Madrid ante el Bayern de Múnich. Fue el que más ocasiones generó y el que marcó el gol que deja a los blancos vivos para la vuelta. También fue el protagonista de entrada más dura que hubo durante el encuentro. El francés recibió en la banda, casi a la altura del centro del campo, y Tah le pegó una buena patada por detrás que dejó al jugador bastante dolorido durante unos minutos.

En la retransmisión de 'Movistar' señalaron que de haber sido revisada en el VAR la cartulina podría haber sido de otro color, pero se mantuvo el criterio del colegiado del campo y el alemán se quedó con la amarilla.

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Eso fue pocos minutos antes de que el francés marcara el único gol del partido para los blancos, pero pocos entendieron cómo esto no terminó en roja. Álvaro Arbeloa habló de ello en sala de prensa.

Arbeloa no entiende cómo no acabó en roja

Sí vio la tarjeta amarilla Tchouameni por un lance accidental en el juego y con ello se perderá el partido de vuelta en el Allianz Arena. Al preguntarle por esto, el técnico blanco aprovechó para hablar sobre esa acción de Mbappé. "Es una baja importante por una tarjeta que no sé qué es lo que ha visto el árbitro, pero tenemos opciones de garantías. Además, no sé cómo no ha sacado roja en la falta a Mbappé, son decisiones que uno no consigue entender".

Arbeloa también habló del buen hacer del francés durante el partido. "He visto a un jugador muy comprometido, capaz de desequilibrar y ser lo que es él, el mejor jugador del mundo. Queremos ver al Mbappé que quiera ser Mbappé todos los días".

Neuer fue el único que impidió que el francés se fuera con más goles del partido de ida. Le hizo varias buenas paradas a sus 40 años. Mbappé tendrá que dar su mejor versión de nuevo en la vuelta si el Madrid quiere pasar de eliminatoria.