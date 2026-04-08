Decepción en el madridismo, pero sin perder la fe en la remontada: "Iremos con todo a ganar"

Fran Duarte 08 ABR 2026 - 10:04h.

La afición no está contenta por la imagen del equipo, pero el resultado final les hace confiar en la remontada

El Real Madrid se 'agarra' a Cristiano Ronaldo y Sergio Ramos para remontar ante el Bayern

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Noche para olvidar en el Bernabéu tras la derrota contra el Bayern Munich en los cuartos de final de la Champions League. Después de un fin de semana en el que el club blanco tiraba prácticamente LALIGA al perder contra el Mallorca en Son Moix, el madridismo emplazaba todas sus esperanzas en este primer partido contra los bávaros donde era fundamental una victoria para viajar a Munich con ventaja. Pero un gran Neuer acabó frustrando todas las opciones de un Madrid que despertó tarde. Eso sí, pudo ser peor y la noticia positiva y el gran titular de la noche es que el Real Madrid sigue vivo en esta Champions.

Y eso no es algo menor. Cualquier equipo tiene pesadillas al pensar en una remontada del Real Madrid y al no haber sentenciado la eliminatoria, ahora queda mucho más abierto. No será fácil y si hay algún equipo capaz de conseguir lo imposible es el Madrid.

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División en el madridismo por la remontada en Alemania

Es cierto que esta temporada está dejando al madridismo sin ilusión y cada vez es más factible acabar otra temporada sin títulos. La afición está muy dividida y algunos no confían en la remontada por la calidad del Bayern y lo difícil que será marcar dos goles y no recibir ninguno en el Allianz Arena. Pero esto es el Real Madrid y en peores plazas han toreado.

Si ya se creía en la remontada contra el Arsenal después de un contundente 3-0 en la ida de cuartos de final de Champions, gran parte del madridismo sigue confiando en completar la gesta. También hay motivos para creer y el arreón de los de Arbeloa en los minutos finales transmite confianza a la afición. Desde ElDesmarque quisimos preguntar a los madridistas que salían del Santiago Bernabéu tras el partido si se cree en la remontada. Puedes ver la encuesta en el vídeo superior.