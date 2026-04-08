Pablo Sánchez 08 ABR 2026 - 09:24h.

La goleada de 2014, en el recuerdo

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El Real Madrid afrontará la vuelta de los cuartos de final de la Champions ante el Bayern Múnich con la obligación de remontar en territorio germano el 1-2 de la ida. Las cuentas son claras. Tan claras como complejas. El equipo de Kompany demostró una solidez envidiable en el Santiago Bernabéu que decantó la balanza hacia su lado por un resultado que se antoja corto a tenor de los visto sobre el terreno de juego.

Pero el fútbol no entiende de lógica. Y cuando se trata del Madrid y de la Champions la locura está servida. El cuadro de Arbeloa desembarcará en Alemania la próxima semana con la firme intención de remontar para estar en semifinales. La tarea es compleja, pero no imposible y el equipo merengue sabe mucho de esto. No hace falta remontarse demasiado atrás en el tiempo para rememorar un resultado en el mismo escenario que en el de la vuelta que serviría para que el equipo de la capital de España obtenga el billete para la siguiente ronda. Fue en 2014 con Cristiano Ronaldo y Sergio Ramos como protagonistas.

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La goleada en el Allianz Arena

La décima Champions del Real Madrid comenzó a cimentarse en Múnich. Fue ahí donde el equipo blanco dio un golpe sobre la mesa para, a la postre, conquistar un nuevo título europeo. Tras el 1-0 de la ida, el conjunto madridista desembarcaba en el Allianz Arena en medio de un ambiente hostil propio de esros partidos y este contexto. Pero muy pronto pego un puñetazo sobe el verde.

Dos goles de Sergio Ramos y otros dos de Cristiano Ronaldo sellaron una impresionante goleada por 0-4 y slienciaba Múnich. El arranque fue espectacular. En apenas media hora el resultado ya era de 0-3 gracias al doblete del camero y al tanto del portugués. Ya en el tiempo de descuento, el atacante luso sellaba la goleada con el cuarto gol de su equipo.

Este es el espíritu que debe encarnar la próxima semana el cuadro de Arbeloa para estar en una nueva semifinal europea.