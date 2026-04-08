Diego Páez de Roque 08 ABR 2026 - 00:40h.

El presidente de la UEFA volvió al Santiago Bernabéu

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El encuentro entre el Real Madrid y el Bayern de Múnich en la ida de los cuartos de final de la Champions League ha tenido un invitado especial. Hacía mucho tiempo que Ceferin no pasaba por el Santiago Bernabéu, pero tras el acuerdo por la Superliga, el presidente de la UEFA y Florentino Pérez han sellado la paz.

Este partido ha sido el fiel reflejo de ello. Ambos mandatarios han estado en el palco del Santiago Bernabéu viendo la derrota del Real Madrid, que les obliga a ganar en el Allianz Arena para conseguir el pase a las semifinales del torneo.

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Los gestos de cariño entre Florentino Pérez y Ceferin

El pasado 12 de febrero, el Real Madrid, la UEFA y EFC (antigua ECA) emitieron un comunicado conjunto donde aparcaban sus diferencias "por el bien del fútbol europeo de clubes" y poniendo fin a muchos años de disputa por la Superliga.

Fue muchos años de un tiro y afloja en la creación de una competición externa a la Champions League. Sin embargo, tras la retirada del Barcelona, el Real Madrid decidió aparcar su proyecto y resolver todas las disputas legales relacionadas con la Superliga.

Para sellar el acuerdo entre el Real Madrid y la UEFA, esta noche Florentino Pérez y Ceferin han estado juntos, donde se han mostrado varios gestos de cariño en el palco del Santiago Bernabéu.

El comunicado del Real Madrid tras el acuerdo por la Superliga

"La UEFA, la European Football Clubs (EFC) y el Real Madrid C. F. llegan a un acuerdo por el bien del fútbol europeo de clubes.

Tras meses de conversaciones mantenidas en beneficio del fútbol europeo, la UEFA, la European Football Clubs (EFC) y el Real Madrid C. F. anuncian que han alcanzado un acuerdo de principios por el bien del fútbol europeo de clubes, respetando el principio del mérito deportivo y haciendo hincapié en la sostenibilidad a largo plazo de los clubes y la mejora de la experiencia de los aficionados mediante el uso de la tecnología.

Este acuerdo de principios también servirá para resolver sus disputas legales relacionadas con la Superliga Europea, una vez que se implemente un acuerdo definitivo".