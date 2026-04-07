El atacante del Real Madrid perdió las dos pelotas que originaron los goles de Luis Díaz y Harry Kane

Uno por uno y notas del Real Madrid ante el Bayern, con seis notables y tres señalados

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Vinicius ha vuelto a escuchar pitos en el Santiago Bernabéu. El Real Madrid ha caído este martes derrotado ante el Bayern (1-2) en la ida de cuartos de final de la Champions League, aunque de momento la eliminatoria sigue abierta. Si bien es cierto que el brasileño se mostró bastante activo en ataque, también hay que destacar que quedó señalado en los dos goles del conjunto alemán, anotados por Luis Díaz antes del descanso y por Harry Kane a los 20 segundos del segundo tiempo.

El colombiano puso el 0-1 en el 41' y todo comenzó en una pérdida de Vinicius en el centro del campo. El brasileño entregó la pelota a un rival cuando buscaba un pase hacia atrás a Álvaro Carreras. Tchouaméni no fue capaz de ganar el balón dividido posterior mientras Vini se quedó parado en la jugada, pidiendo al colegiado una mano rival en ese balón perdido. Posteriormente, Gnabry y Harry Kane se asociaron en el borde del área y el alemán filtró un gran pase para Luis Díaz, que definió de maravilla al palo largo de Lunin.

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Vinícius, señalado en los dos goles del Bayern

Apenas se habían disputado 20 segundos del segundo tiempo cuando el equipo bávaro elevó el 0-2 al marcador del Santiago Bernabéu. Y eso que fue el Real Madrid el que sacó de centro. Vinicius recibió el esférico en la medular, controló mal el balón, se le quedó botando y le dio un pase envenenado a Carreras, que perdió definitivamente el duelo. Pavlovic asistió a Harry Kane, quien la puso de maravilla en la base del palo de Lunin para doblar la ventaja.

Vinicius volvió a escuchar pitos de una parte de las gradas del Santiago Bernabéu, sobre todo cuando falló un mano a mano ante Neuer en la segunda mitad. También escuchó pitos Mbappé, que posteriormente anotó un 1-2 que da bastantes esperanzas al cuadro madridista de cara a una futura remontada. Todo se decidirá en Múnich el próximo miércoles.