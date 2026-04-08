Celia Pérez 08 ABR 2026 - 08:00h.

El cuadro blanco se la juega en el Allianz Arena tras el 1-2 de la ida

Mbappé pasa de la prensa y se marcha directamente a vestuarios tras la derrota del Real Madrid

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No vivió el Real Madrid una noche fácil en el Bernabéu. El cuadro blanco cayó derrotado ante el Bayern de Múnich en la ida de los cuartos de final en un duelo de alta intensidad, en el que mereció más y el que no estuvo exento de polémica. Los de Arbeloa estuvieron a punto de empatar, pero deberán remontar en un Allianz Arena sin Tchouaméni, que no estará por sanción y protagonista de una las jugadas que más a crispado a la afición blanca. El reto es complicado, aunque la esperanza, con el gol de Kylian Mbappé en el tramo final, sigue viva.

Pues bien, con todo ello, en ElDesmarque acudimos a nuestro El Laboratorio para analizar las predicciones más destacadas de Driblab, consultora de Big Data especializada en scouting, para analizar el porcentaje con el que cuentan el Real Madrid para seguir adelante en la competición tras el tropiezo de este martes en la casa blanca.

El cuadro de Álvaro Arbeloa cuenta con un 33,9% de posibilidades para llegar a semifinales, muy por debajo del 66,1% con el que cuenta el Bayern de Múnich. Para alcanzar la final, los blancos cuentan con un 16,6% frente al 45,3% que tienen los bávaros. Y por último, como ganador del título, el Real Madrid cuenta con un 6,6%, mientras que el Bayern cuenta con un 19,8%.

De momento, el gran favorito, tras el 0-1 al Sporting de Portugal, el Arsenal cuenta con un 87,3% de llegar a semifinales, un 66,6% de llegar a la final y un 48,3% de alzarse con el título.

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Con el resultado en contra, los de Arbeloa afronta, al borde del abismo en la Champions League, un duro reto en un tramo clave de la temporada, donde descartado el título de LALIGA, solo le queda aferrarse a la máxima competición por equipos para conseguir mantener la ilusión de la afición blanca este año