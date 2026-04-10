Real Madrid y Liverpool trabajan en una doble operación con Eduardo Camavinga y Alexis Mac Allister

Fran Fuentes 10 ABR 2026 - 12:52h.

Los blancos siguen con la idea de reforzar su centro del campo por partida doble

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Más allá de acabar la temporada aspirando al título de la UEFA Champions League, toda vez que la distancia con el FC Barcelona en LALIGA parece difícil de salvar, el Real Madrid ya piensa en la planificación de la próxima temporada. La prioridad estaría en el centro del campo, donde todo apunta a que Rodri Hernández será el principal fichaje, pero no el único. Y es que en el club blanco le buscan algún complemento más, habiendo sonado nombres de menos peso como Adam Wharton, Angelo Stiller o Kees Smit, pero también otros más contrastados, como Enzo Fernández, Vitinha o Alexis Mac Allister. Con este último el club blanco podría tener una vía abierta, ya que el Liverpool está muy interesado en Eduardo Camavinga, quien no acaba de eclosionar como jugador de talla mundial en la plantilla merengue.

De este modo, según informa el portal británico TeamTALK, Liverpool y Real Madrid trabajan en un cambio de cromos entre el centrocampista argentino y el francés. La citada información revela que el conjunto inglés accedería a negociar por su número '10' para así facilitar el fichaje del '6' madridista. En este sentido, no se trataría de un intercambio como tal, por cuestiones de fair play financiero, sino de dos operaciones independientes. Pero claro, si uno de los clubes afloja en esta, el otro puede abrir la mano en la otra. Según la citada información, habría predisposición por parte de ambos para hacer un arreglo satisfactorio para todos.

La irregularidad de Camavinga en el Madrid rebaja su valor de mercado

En este sentido, el más valioso de los dos sería Alexis Mac Allister, cuya tasación, a sus 27 años, es de 80 millones de euros, según el portal especializado Transfermarkt, mientras que Eduardo Camavinga, con 23, está valorado en 50 'kilos'. Si bien la juventud del francés es un punto a favor que elevaría su coste, lo cierto es que nunca ha terminado de hacerse con la titularidad ni de ser fundamental en los éxitos recientes del Real Madrid, más allá de aquella racha jugando como lateral izquierdo en la 'Decimoquinta' Champions League del conjunto blanco.

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Sea como fuere, lo cierto es que, después de dos temporadas sin un director de juego claro, y con Arda Güler dando un pasito adelante pero dejando dudas en los partidos grandes, todo apunta a que el club blanco va a dar un paso importante en el mercado para volver a dominar los partidos en el centro del campo. Lo que no le concedieron a Carlo Ancelotti ni a Xabi Alonso, pese a ser peticiones expresas de ambos, parece que llegará para quien ocupe el banquillo del Santiago Bernabéu el próximo curso. Veremos si es Álvaro Arbeloa o cualquier otro.