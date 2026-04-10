El Girona, en jaque ante el Real Madrid con seis bajas y dos dudas

Fran Fuentes 10 ABR 2026 - 10:40h.

Los dos lesionados ante el Villarreal y algunas molestias musculares marcarán el once

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El Girona FC llega al partido frente al Real Madrid con cierto optimismo, dado el cansancio del club blanco tras jugar el martes su partido de UEFA Champions League ante el Bayern de Múnich y tener la vuelta de esa misma eliminatoria el miércoles que viene. En este sentido, el conjunto gironí sabe que los jugadores madridistas son tendientes a la desconexión en los partidos ligueros de menor enjundia, y como estarán plenamente enfocados en Europa, la intensidad será vital para tratar de rascar algo. Sin embargo, Míchel llega al Santiago Bernabéu con la plantilla en jaque, con seis bajas y dos dudas.

En este sentido, no podrán estar en el partido ni Juan Carlos Martín, ni Marc-André ter Stegen, los dos porteros lesionados. Tampoco podrán jugar Daley Blind, baja por una sobrecarga sufrida el pasado lunes, así como Donny van de Beek, Cristian Portu, lesionados de larga duración, y Vladyslav Vanat, quien cayó esta misma semana por una dolencia en los isquiotibiales. Ninguno de ellos, evidentemente, ha entrado en la convocatoria definitiva para el partido frente al Real Madrid. Una convocatoria que forman:

Porteros: Rubén Blanco, Paulo Gazzaniga, Vladyslav Krapyvtsov

Defensas: Hugo Rincón, Arnau Martínez, David López, Vitor Reis, Alejandro Francés, Álex Moreno.

Centrocampistas: Joel Roca, Fran Beltrán, Thomas Lemar, Claudio Echeverri, Viktor Tsygankov, Azzedine Ounahi, Axel Witsel, Bryan Gil, Iván Martín, Lass Kourouma.

Delanteros: Cristhian Stuani, Abel Ruiz.

Las dos dudas del Girona para enfrentarse al Real Madrid

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Del mismo modo, Míchel tiene dos dudas de cara a su once titular. En este sentido, el vallecano aún medita si alinear de inicio a Arnau Martínez, que acabó el duelo del pasado lunes con calambres. Esto sumado a las buenas sensaciones que ha dejado Hugo Rincón puede propiciar que el lateral vasco parta de inicio.

Por otra parte, tampoco se sabe si Fran Beltrán podrá salir desde el principio. El vallecano está en la convocatoria, pero no entrenó el pasado jueves junto al resto del grupo. Si bien el propio Míchel comentó que no había participado como parte de la gestión de cargas, que simplemente estaba cansado, es una duda más de cara al planteamiento del partido.

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De este modo, el conjunto gironí llegará al Santiago Bernabéu con ganas de sacar algo positivo y con la posibilidad de meterse de lleno en la pelea por los puestos europeos. Toda una proeza, teniendo en cuenta lo mal que iniciaron la temporada.