Diego Páez de Roque Madrid, 06 ABR 2026 - 23:32h.

Alberto Moleiro representó el sentir del Villarreal

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El Villarreal volvió a dejar una mala imagen fuera de casa. En el encuentro que cerraba la jornada 30 de LALIGA, los de Marcelino García tenían una gran oportunidad de afianzar el tercer puesto de la clasificación tras la derrota del Atlético de Madrid ante el Barcelona. Sin embargo, lejos de dejar buenas sensaciones, no consiguieron tirar ni una vez a portería.

Durante el encuentro, el conjunto groguet se chocó una y otra vez contra una defensa muy bien plantada del Girona. Todos sus disparos fueron bloqueados por los defensores, que buscaron a toda costa llevarse los tres puntos.

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Los cambios de Marcelino no tuvieron el efecto esperado, pues ninguno de los suplentes destacó respecto a las actuaciones de los titulares. La imagen que mejor representa el sentir del Villarreal la protagonizó Alberto Moleiro.

El '20' del Villarreal partió como titular, pero estuvo lejos de su nivel sin generar ocasiones y con un 81% de precisión en el pase. Cuando llegó al banquillo tras ser sustituido en el minuto 70, mostró su frustración tapándose con su abrigo.

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El Girona pierde a dos jugadores por el camino

No todo fue felicidad en el Girona. El equipo de Míchel completó un gran encuentro, generando varias ocasiones de peligro y dejando sin rematar a portería al Villarreal. Sin embargo, perdió a dos hombres por el camino.

En el minuto 10 del encuentro, Vanat pedía el cambio tras notar un pinchazo. El delantero ucraniano se llevó la mano a los isquios y dejaba su puesto a Abel Ruiz, quien completó buenos minutos.

Ya en la segunda parte, después de un gran esfuerzo defensivo lanzándose al suelo para impedir un disparo a portería, Daley Blind pedía el cambio tras notar unas molestias físicas, aunque su imagen en el banquillo bebiendo y sin necesidad de asistencia médica tranquilizó.