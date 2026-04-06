Diego Páez de Roque Madrid, 06 ABR 2026 - 22:58h.

El Girona se llevó los tres puntos en la visita del Villarreal

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El Girona ha aprovechado la oportunidad de alejarse de los puestos de descenso frente al Villarreal. Los de Míchel han superado a los de Marcelino García Toral, que no realizaron ni un disparo a portería y no han conseguido sacar beneficio de la derrota del Atlético de Madrid contra el Barcelona.

Pau Navarro decidió el encuentro

El encuentro no comenzó bien para el conjunto catalán, que perdió a su referencia ofensiva a los pocos minutos de empezar el choque. En el minuto 10, Vanat se tiró al suelo tras notar un pinchazo. Se marchó llevándose la mano a los isquios y dando entrada a Abel Ruiz.

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A partir de ahí, el Girona fue superior a un Villarreal de nuevo irreconocible fuera de casa. Ounahi fue el jugador más destacado de la primera parte, participando en todos los ataques de los de Míchel Sánchez, aunque también cabe a destacar la aportación de Daley Blind y Vitor Reis.

Sin embargo, el primer tanto del encuentro llegó de una jugada bastante fortuita para los rojiblancos. Arnau Martínez se incorporó al ataque y, llegando a línea de fondo, puso un centro raso al área. Pau Navarro, que estaba cubriendo el primer palo, estiró la pierna para cortar el envío, pero terminó desviando la trayectoria hacia la portería pillando a Luiz Junior a contrapié.

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El Villarreal, sin tiros a portería

La segunda parte comenzó con la misma tónica que la primera. El Girona seguía dominando el encuentro, llegando con más peligro al área del submarino amarillo, aunque tenían que emplearse a fondo en cada ataque del Villarreal.

No fue hasta el minuto 59 que llegó el primer tiro a puerta del partido. Abel Ruiz, que completó buenos minutos en Montilivi, controló el balón por el lado izquierdo del área de Luiz Junior y, con la pierna izquierda y sin pensárselo mucho, disparó potente, pero centrado.

Y un minuto después, Luiz Junior volvió a salvar a los suyos con una gran parada a Axel Witsel, que recibió completamente solo el balón en el área del Villarreal.

A partir de ahí, el partido se tranquilizó. Llegaron los cambios por parte de ambos equipos, pero las variables ofensivas de Marcelino García Toral no tuvieron el efecto deseado. Además, el Girona supo dormir poco a poco el encuentro, calmando la tensión y cortando de raíz las ocasiones.

Sin embargo, no todo fue positivo para el Girona ya que Vanat no fue el único que pidió el cambio. Daley Blind, después de un gran esfuerzo defensivo, tuvo que ser sustituido aunque no mostró dolencias en el banquillo. Pero es que en el 83, Arnau Martínez se llevó la mano al muslo y pidió el cambio.

Así llegó el partido al final del mismo, con el Girona celebrando los tres puntos que les alejan del descenso y un Villarreal que, sin tirar a puerta, volvió a dejar una mala imagen fuera de casa.