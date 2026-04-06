Diego Páez de Roque Madrid, 06 ABR 2026 - 19:46h.

Villarreal y Girona cierran la jornada 30 de LALIGA

Los 15 jugadores más valiosos de LaLiga sin contar Real Madrid ni Barcelona

Compartir







El Girona y el Villarreal son los encargados de cerrar la jornada 30 de LALIGA EA Sports. El encuentro será crucial para el porvenir de los dos equipos, pues los de Marcelino García Toral pueden aumentar su ventaja por el tercer puesto tras la derrota del Atlético de Madrid mientras que los de Míchel Sánchez pueden alejarse aún más de los puestos de descenso.

Alineación confirmada del Girona

Para lograr su objetivo, el técnico madrileño del Girona ha contado con Gazzaniga en portería y una defensa formada por los habituales Vitor Reis y Blind como centrales y Arnau Martínez y, finalmente, Álex Moreno en los laterales.

En el centro del campo, Axel Witsel y Fran Beltrán ejercerán desde el doble pivote, mientras que Ounahi hará lo propio en la mediapunta. Con Tsygankov e Iván Martín por las bandas, Míchel Sánchez compelta su delantera con Vanat ejerciendo de atacante referente.

De esta forma, el once del Girona esta noche estará formado por Gazzaniga, Arnau Martínez, Vitor Reis, Blind, Álex Moreno; Witsel, Beltrán, Ounahi; Tsygankov, Iván Martín y Vanat.

PUEDE INTERESARTE Fechas, horarios y televisiones de la jornada 33 en LALIGA EA SPORTS

Alineación confirmada del Villarreal

En cuanto al conjunto visitante, Marcelino García Toral tratará de aumentar su ventaja por el tercer puesto de LALIGA con Luiz Junior bajo palos, con Renato Veiga y Pau Navarro cubriendo al brasileño desde la zaga y Pedraza y Mouriño haciendo lo propio desde los laterales.

Con su clásico 4-4-2, el técnico asturiano ha alineado a Santi Comesaña y Pape Gueye en el centro del campo. Alberto Moleiro y Pépé ocuparán las bandas mientras que Gerard Moreno y Mikautadze se moverán en la punta de ataque del Villareal.

Así, Marcelino García Toral tratará de conquistar Montilivi con Luiz Junior, Mouriño, Pau Navarro, Renato Veiga, Pedraza; Pape Gueye, Santi Comesaña, Alberto Moleiro, Pépé; Gerard Moreno y Mikautadze.