Ángel Cotán 26 MAR 2026 - 11:43h.

El equipo celeste acabaría firmando a Bryan Zaragoza

Marián Mouriño descarta a Alberto Moleiro: "Si tuviésemos ese dinero sería para renovar y reforzar lo que tenemos"

Compartir







VigoEl Celta de Vigo aprovecha el parón de selecciones para resetear tras la dura derrota ante el Deportivo Alavés. Un momento en el que también se ofrecen más declaraciones aprovechando el descanso competitivo de los protagonistas. Es el caso de Alberto Moleiro, extremo izquierdo que está despuntando en el Villarreal CF en la presente LALIGA EA Sports... y que pudo hacerlo en Balaídos.

En el pasado verano, Claudio Giráldez demandó un nuevo cromo en ataque a Marco Garcés para ampliar su abanico de opciones. Tras largas negociaciones, la dirección deportiva olívica apostaría por Bryan Zaragoza para reforzar el extremo izquierdo.

PUEDE INTERESARTE Los siguientes pasos con Vigo y Valencia tras entrar oficialmente entre las sedes para el Mundial 2030

Tras 26 partidos, el atacante salía por la puerta de atrás en la pasada ventana invernal y apostaba por continuar su carrera deportiva en la Roma, previa ruptura de la cesión con el club vigués. Todo podría haber cambiado con Alberto Moleiro.

PUEDE INTERESARTE Tres ultras del Celta, detenidos por atacar un bar en el que se encontraban aficionados del Lyon en Vigo

Alberto Moleiro reconoce su fichaje frustrado por el Celta de Vigo

A finales del pasado mes de mayo, un rumor sobrevoló Balaídos sin excesiva fuerza: el Celta quería fichar a Moleiro. Un mes más tarde, el atacante tinerfeño abandonaba Las Palmas para firmar por el submarino amarillo. Marián Mouriño no dudó en salir a desmentir la supuesta oferta realizada por la entidad olívica: "Si tuviésemos ese dinero sería para renovar, para reforzar lo que tenemos".

La presidenta celeste expuso la realidad económica del club como motivo de peso para no poder apostar por Moleiro en el mercado. El Villarreal acabó haciéndose con sus servicios por un montante de 16 millones de euros, pero el Celta se quedó cerca.

PUEDE INTERESARTE Unai Núñez esperará al Celta de Vigo sobre el césped con su futuro por definir

Así lo reconoce el propio futbolista. Alberto Moleiro se pasó por el canal de YouTube de Adri Contreras para mostrar como es su día a día. Haciendo un repaso por los rumores que ha protagonizado en el mercado de fichajes, el extremo del Villarreal reconoció que el Celta intentó ficharle con una oferta de once millones de euros: "Eso fue verdad". El motivo del no, el precio: cinco millones le separaron de Vigo.