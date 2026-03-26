Los siguientes pasos con Vigo y Valencia tras entrar oficialmente entre las sedes para el Mundial 2030

David Torres 26 MAR 2026 - 09:09h.

Las candidaturas supieron este miércoles que se ha hecho la petición oficial a la FIFA para que sean sedes

La RFEF pide a la FIFA que metan Valencia y Vigo como sedes del Mundial 2030

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ValenciaA pesar de que hace unos días la decisión estaba tomada, tal y como informó ElDesmarque, faltaba la tramitación oficial de la RFEF a la FIFA y eso se ha producido ya. La Federación española ha solicitado oficialmente a la Federación Internacional que sustituya a Málaga y Coruña por Vigo en la candidatura para ser sedes del Mundial 2030.

La noticia, la oficialización de la petición, se gestó entre este miércoles y jueves tal como ha podido confirmar este medio por miembros de la candidatura de Valencia que recibieron el aviso de que se iba a producir la petición formal y por escrito. Lo dicho, era un secreto a voces y más tras las últimas declaraciones de Rafael Louzán.

Las once sedes de la candidatura española se mantienen

Con esta petición, los estadios que formarán parte de la candidatura española son Anoeta (Donostia-San Sebastián), Camp Nou (Barcelona), Gran Canaria (Las Palmas), La Cartuja (Sevilla), Metropolitano (Madrid), Nueva Romareda (Zaragoza), RCDE Stadium (Barcelona, Cornellá-El Prat), San Mamés (Bilbao), Santiago Bernabéu (Madrid), que se presentaron en su momento, y a los que ahora se le añaden Balaídos (Vigo) y el Nou Mestalla (Valencia)

En este sentido, cabe recordar que el CSD, el Gobierno español, contaba el otro día ya con ellas, tal y como explicó el presidente del CSD (Consejo Superior de Deportes), José Manuel Rodríguez Uribes, quien tiene claro que nuestro país debe mantener las once sedes e incluir a Vigo y Valencia por Coruña y Málaga. "Sin saber qué iba a pasar con A Coruña o Málaga, o antes también con Murcia y Gijón, me pareció que nuestra posición debía de ser defender todas las candidaturas, y es lo que hicimos porque podía pasar esto. Nosotros tenemos en el pacto inicial cinco sedes para Marruecos, tres para Portugal y once para España", dijo Uribes que también contaba con Vigo y Valencia.

Los siguientes pasos con la sedes de Valencia y Vigo

Tras la reciente visita de la FIFA a España, que no pasó por Valencia y Vigo, los siguientes pasos que se van a dar con las sedes de Valencia y Vigo corren de forma paralela. Los clubes, las candidaturas deben actualizar sus estadios. Vigo está en ello y Valencia, como se ve en la imagen que preside este artículo, también.

La FIFA, por su parte, ahora "aparca" el Mundial de 2030, para centrarse en el de 2026, y aunque seguirá en contacto con las sedes y las candidaturas, no será hasta el otoño cuando no se centre en la siguiente cita futbolística. Entonces, según explican fuentes conocedoras del proceso, la FIFA establecerá una oficina permanente en España, y vendrá a ver el Nou Mestalla y Balaídos como ha hecho estas semanas con el Bernabéu, el Camp Nou, Anoeta etc... No hay fecha exacta, pero será hacia final de año (noviembre), momento en que debe confirmar qué ciudades son definitivamente las sedes. Y es que es la FIFA y no la RFEF la que tiene siempre la última palabra en el asunto.