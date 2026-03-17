"Estamos en condiciones de acabar las obras para todos los requisitos de FIFA", asegura el alcalde

Así están las sedes de España para el Mundial 2030: dos renuncias, dos candidatas y cuatro estadios en duda

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Abel Caballero vuelve al ataque para que Vigo sea una de las sedes del Mundial 2030. El alcalde ha criticado este martes a la oposición asegurando que Rafael Louzán y Alfonso Rueda no quieren que Balaídos sea uno de los estadios para la cita mundialista. Mientras, asegura que el proyecto definitivo de reforma del estadio estaría listo para cumplir los requisitos de la FIFA.

"Yo los vuelvo a instar a que vengan de forma inmediata a ver el estadio de Balaídos y cómo estamos en condiciones de acabar las obras necesarias para todos los requisitos que marca la FIFA", ha sostenido el regidor vigués en un audio remitido a los medios de comunicación.

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Caballero ha acusado a Louzán de no querer que la FIFA acuda a Vigo porque los representantes de la organización internacional le preguntarían "cómo quitaron a Vigo del medio", según sostiene, "con engaños y mentiras", en la preselección de las candidatas a acoger el Mundial de 2030 y le demandarían "explicaciones".

Según el regidor, Louzán y Rueda van a "intentar retrasar todo para que no nos dé tiempo, y para no tener que avanzar el dinero Xunta y Diputación que les correspondería por la Grada de Tribuna. Esto está orquestado. La negativa a Vigo está orquestada. Estamos en disposición de enseñar Balaídos, pero ni Louzán, ni Rueda, ni el PP de Vigo quieren que Vigo sea sede".

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"Empieza a parecer que no están cumpliendo desde la Federación los códigos éticos de la FIFA", ha sostenido el alcalde, quien lleva luchando desde hace varios meses para que Vigo sea una de las sedes del Mundial.