Irán negocia con la FIFA para acudir al Mundial 2026 sin jugar sus partidos en Estados Unidos

La selección podría jugar todos sus encuentros en México

Así están las sedes de España para el Mundial 2030: dos renuncias, dos candidatas y cuatro estadios en duda

Compartir







Irán todavía tiene opciones de acudir al Mundial 2026. Una semana después de anunciar que no viajaría a la cita mundialista, cuyo billete había logrado de forma lícita e histórica, su embajada en México ha confirmado que están negociando con la FIFA para que la selección acuda finalmente a Norteamérica el próximo verano. Eso sí, con la condición de que sus partidos se disputen únicamente en suelo mexicano.

La delegación diplomática aseguró en su web oficial que "en referencia a la falta de cooperación del gobierno estadounidense en la emisión de visas y la prestación de apoyo logístico a la selección nacional de fútbol de Irán en la preparación para la Copa Mundial de 2026, Abolfazl Psedniddeh (embajador de Irán en México) sugirió a la FIFA que los partidos de Irán en dicho evento se trasladen de Estados Unidos a México".

"Estamos interesados en asistir al Mundial, pero el gobierno estadounidense no proporciona el apoyo logístico ni administrativo necesario", subrayó Psedniddeh en declaraciones a la agencia estatal IRNA citadas por la web de la embajada.

Irán podría jugar en México sus partidos del Mundial

La ida de la FIFA sería colocar todos sus partidos, correspondientes al Grupo G, con Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda, en territorio mexicano. "El Ministerio de Deportes y Juventud de Irán será quien tome la decisión final al respecto", añadió Psedniddeh, quien afirmó que "queremos mucho al pueblo mexicano y, para nosotros, la mejor opción es que nuestros juegos se celebren en México".

PUEDE INTERESARTE A Coruña explica por qué renuncia al Mundial 2030 y el Deportivo anuncia una reforma integral de Riazor

Por su parte, la cuenta en Twitter de la representación del país persa (@IraninMexico) cita una declaración del presidente de la Ffiri, Mehdi Taj, en las que asegura que "ya que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha declarado explícitamente que no puede garantizar la seguridad de la selección nacional iraní, ciertamente no viajaremos a Estados Unidos. Actualmente estamos negociando con la FIFA para que los partidos de Irán en la Copa del Mundo se celebren en México".

La amenaza de Donald Trump a Irán por el Mundial 2026

Estas negociaciones se producen una semana después de que Donald Trump amenazara a Irán para no acudir al Mundial. A su manera, claro: "La selección nacional de fútbol de Irán es bienvenida al Mundial, pero realmente no creo que sea apropiado que estén allí por su propia seguridad".

PUEDE INTERESARTE La RFEF pide a la FIFA que metan Valencia y Vigo como sedes del Mundial 2030

El mensaje de Trump se produjo un día después de que el ministro de Deportes iraní, Ahman Donyamali, señalara la muerte de su líder, Alí Jameneí, como factor clave para no acudir a la cita: "Después de que el gobierno corrupto mató a nuestro líder, no hay condiciones que nos permitan participar en el Mundial", dijo el ministro.