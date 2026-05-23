Joaquín Anduro 23 MAY 2026 - 10:44h.

Matarazzo no le da importancia a la pérdida de minutos de Kubo

La Real Sociedad apela a la mejor versión de Take Kubo antes del escaparate del Mundial

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Desde que volvió de su lesión, Take Kubo no ha llegado a ocupar un puesto en los onces titulares de Pellegrino Matarazzo en la Real Sociedad. El japonés no ha logrado recuperar el nivel que ofreció durante los últimos encuentros de Sergio Francisco y los primeros del neoyorquino y este ha explicado que sus suplencias también se deben a que elige a otros futbolistas dependiendo del encuentro.

En sala de prensa, el entrenador txuri urdin ha analizado la figura del nipón: "Creo que hemos visto a un muy, muy buen Take. En las primeras semanas o meses en los que estuve aquí, creo que ese fue el mejor Take que hemos visto por mucho tiempo en el club. Seguramente, todavía no ha alcanzado ese nivel. Y, seguramente, por razones que también entiendo después de su lesión pero es un jugador con mucha calidad alrededor del que seguimos construyendo un equipo. Las decisiones tomadas se toman por otros jugadores, otros perfiles, por una forma diferente de afrontar el partido".

"Take es, seguramente, un jugador que, con su pie izquierdo yendo hacia dentro, puede crear mucho peligro cuando tiene espacio o cuando entra en situaciones de uno contra uno alrededor del área, puede romper, puede crear. Y eso es lo que nos encanta de él. Pero a veces necesitas un perfil diferente para un cierto partido. Y por eso las decisiones en el pasado que han ido contra Take Kubo fueron por eso", finalizó Pellegrino Matarazzo.

La participación de Take Kubo con Pellegrino Matarazzo en la Real Sociedad

En la despedida de Anoeta por esta temporada en el Real Sociedad-Valencia, Take Kubo no llegó a tener minutos y se pasó los 90 minutos en el banquillo. Desde que regresara de su lesión, el mediapunta ha sido titular en tres de los siete encuentros disputados por su equipo, incluyendo su participación como revulsivo en la final de Copa del Rey.

La temporada no acabará este sábado para el futbolista del cuadro donostiarra ya que se incorporará como una de las caras más destacadas de la selección de Japón para el Mundial 2026. En la segunda cita mundialista para el jugador de la Real, los samuráis azules se enfrentarán en el Grupo F a Países Bajos, Túnez y Suecia.