Pepe Jiménez 22 MAY 2026 - 21:42h.

Adrián San Miguel se retira del fútbol profesional

Pellegrini, el adiós de Adrián, la decepción de Antony y la Champions: "Sabemos lo que se necesita"

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Adrián San Miguel, guardameta aún del Betis, ha anunciado este viernes su retirada del fútbol profesional horas antes de despedirse de La Cartuja y del Betis ante el Levante -si así lo decide Manuel Pellegrini con su alineación-.

El portero, formado en la entidad verdiblanca, ha publicado un emotivo texto recordando su carrera y pidiendo al público bético que siga animando a su equipo en este ilusionante momento.

Así reza el comunicado de San Miguel

“Hola, béticos. Hola, béticas. En mi carrera he ganado títulos, he competido contra grandes jugadores y he sido compañero de otros aún mejores. He parado penaltis, he marcado goles y me llamó mi selección. He conseguido logros que aquel chiquillo de Su Eminencia, al que sus padres, después de trabajar toda la semana en la frutería, llevaban a pegar barrigazos en campos de tierra, jamás habría podido soñar.

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En el Betis he corrido como Rocky, tuve que negociar con don Manuel, he parado, he fallado, he sido capitán, he intentado dar lo mejor de mí en el campo y en el banquillo, me he preocupado por apoyar a compañeros en lesiones o malos momentos, he hablado con los canteranos que son nuestro futuro y he pinchado temazos como el "Free From Desire", que sonaba en el vestuario del Liverpool, para celebrar nuestras alegrías. Ya sabéis que este será mi último partido como portero del Betis, pero os quiero anunciar que en las últimas horas he decidido que este también sea mi último partido como jugador de fútbol.

Me retiro en el lugar al que pertenezco.

Hace dos años, en mi presentación, os dije "Ojalá podamos conseguir cosas bonitas". Y ahora recuerdo el recibimiento en la rampa del parking tras la Fiore; partidos en los que nos habéis levantado desde la grada; la manera en la que llenasteis Breslavia haciendo malabares con los vuelos y los turnos por nuestra primera final europea, clasificarnos para Champions tras 21 años... Así que creo que sí, que conseguimos cosas bonitas y sobre todo creo que hemos sembrado para que vengan aún más. Y en esto, os tengo que pedir algo: El Betis tiene que seguir creciendo, así que, por favor, que siempre haya alguno de vosotros gritando a los nuestros aquello que en cada vídeo pido yo: "¡Seguimos, seguimos!". Béticos, béticas, os quiero, sois la banda del campeón, la mejor afición del mundo... y mi familia. Nos vemos este sábado. Adrián San Miguel”.