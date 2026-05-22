Basilio García Sevilla, 22 MAY 2026 - 11:00h.

Alemania, Irlanda y Marbella acogerán tres concentraciones estivales

El Betis cierra un amistoso con el Arsenal para el verano de 2026

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La temporada está a punto de acabar, los jugadores del Real Betis incluso han celebrado ya una comida de fin de curso y las vacaciones están a la vuelta de la esquina. Una vez que acabe el partido ante el Levante UD, el club verdiblanco pondrá de forma definitiva las miras en la temporada 2026/27, una temporada de UEFA Champions League que se preparará en verano en diversos escenarios.

Aunque el Betis solo ha hecho oficial hasta el momento la disputa de un partido amistoso -precisamente ante un Arsenal que puede jugarlo como vigente campeón de Europa-, el club sí que va dibujando las fechas y los destinos de la pretemporada del próximo verano, con una ‘gira’ por varios países europeos.

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Así las cosas, y tal y como avanza ABC de Sevilla, el pistoletazo de salida para el Betis de la temporada 2026/27 llegará alrededor del 7 de julio, mes y pico antes de que comience LALIGA EA SPORTS, en principio el fin de semana del 14 al 16 de agosto.

Así las cosas, nada más pasar los reconocimientos médicos, el Betis se marchará a Alemania a realizar su primera concentración de la pretemporada. Con Manuel Pellegrini, ha sido habitual buscar un lugar alejado del calor para comenzar el trabajo veraniego. El país germano fue sede del primer stage verdiblanco en 2023, pasando también por Suiza, Austria y Portugal.

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A Irlanda y a Marbella

Tras esta primera concentración, el Betis estará unos días en Sevilla antes de viajar a Irlanda para una segunda etapa que tendrá lugar entre julio y agosto. Cambia en esta ocasión el equipo Inglaterra por su isla vecina, y además ya está fijado el amistoso ante el Arsenal, recién proclamado campeón de la Premier League, que se jugará el 5 de agosto en el Aviva Stadium de Dublín.

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Por último, tras regresar de tierras irlandesas, el Betis se concentrará en Marbella, como ha sido habitual desde que Pellegrini es el entrenador verdiblanco, pues es bien conocida su relación con la ciudad emblema de la Costa del Sol.