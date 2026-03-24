El Betis cierra un amistoso con el Arsenal para el verano de 2026

Álvaro Borrego 24 MAR 2026 - 17:13h.

El partido se celebrará el 5 de agosto en Dublín

Optimismo, pero también realidad

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El Real Betis ha cerrado un amistoso con el Arsenal para la pretemporada 2026/27. El encuentro se celebrará el próximo 5 de agosto en el Aviva Stadium de Dublín, en Irlanda. Este sería uno de los últimos compromisos de la plantilla antes de afrontar el inicio de LALIGA, cuyo pistoletazo de salida aún no se sabe si se producirá el viernes 21 de agosto o retrasarlo una semana, al 21, cuando apenas habrá pasado un mes desde la final del Mundial.

Será la primera vez en su historia que el Real Betis se enfrente al histórico conjunto londinense, actual líder de la Premier League, 13 veces campeón de Liga en Inglaterra y 14 veces de la FA Cup, entre otros títulos nacionales e internacionales. También será la primera vez que conjunto verdiblanco dispute un encuentro en la capital irlandesa.

Ramón Alarcón, CEO del Real Betis, hizo hincapié en la importancia que tiene para el Real Betis poder enfrentarse a equipos de talla mundial como el Arsenal. "Aunque sean partidos de preparación, nos hace mucha ilusión este tipo de encuentros por la categoría del rival. Vamos a medirnos con otro de los gigantes del fútbol mundial como el Arsenal, en una gran ciudad como Dublín y en un excelente estadio como el AVIVA Stadium. Será una prueba de alto nivel para ver en qué punto estamos y una magnífica oportunidad para que los béticos que se encuentren en la zona puedan presenciar las primeras evoluciones del equipo de cara a la nueva temporada", señaló.

El Arsenal considera al Real Betis un nivel de mucha entidad, valorando lo que viene haciendo durante las últimas campañas, sumada a la expectación que podría generar Manuel Pellegrini (si finalmente continúa en el banquillo), campeón de la Premier League con el Manchester City. Precisamente los cityzens fueron su verdugo este fin de semana en la final de la Carabao Cup, aunque los de Mikel Arteta están centrados ahora en volver a ganar la Liga, con nueve puntos de ventaja sobre el segundo a falta de siete jornadas, y en llegar lo más lejos posible en la Champions League, aunque en su camino debería cruzarse con el vencedor del Atlético - FC Barcelona.

Hacer concentraciones en otros países de Europa se ha convertido en una costumbre para el cuerpo técnico de Manuel Pellegrini, que busca combatir las altas temperaturas con climas más amables. Sin ir más lejos, el año pasado se midió al Conventry City y al Sunderland en Inglaterra. Hace dos temporadas disputó amistosos en Austria, Estados Unidos y Alemania.