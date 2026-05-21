Los ocho decepcionantes fichajes que el Betis hizo en su última temporada en Champions League

eldesmarque.com Sevilla, 21 MAY 2026 - 11:58h.

Manu Fajardo y su equipo trabajan en una nueva e ilusionante plantilla

¿Cuánto costaría hoy en día el Real Betis que consiguió su primera clasificación para la Champions?

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Han pasado muchos, muchos, muchos años desde la última participación del Betis en la Champions League, pero en la entidad verdiblanca, parece, han aprendido de ello. Manu Fajardo y su equipo trabajan desde hace meses en la construcción de una nueva e ilusionante plantilla para la máxima competición europea, intentando no repetir aquél horrible verano bajo el mandato del malogrado Manuel Ruiz de Lopera.

Porque el éxito de la Champions League no llegó de la mano de una buena planificación y es que el Betis firmó ocho fichajes -alguno en el mercado invernal- de lo más decepcionantes. Comenzando por Rivera, que nunca llegó a ser lo esperado, el conjunto bético firmó este año a nombres como el de Nano, Juanlu, Miguel Ángel o Xisco Muñoz.

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Además de los mencionados, se cerró la cesión de Óscar López, lateral zurdo que disputó 29 encuentros con la elástica verdiblanca y que, después de todo, a pesar de llegar desde el Barça, tampoco cumplió en demasía con lo esperado.

Robert y Tardelli, las apuestas de invierno

Tras una primera mitad de temporada irregular, y con Oliveira lesionado, el Betis acudió nuevamente al mercado en invierno, donde cerró las cesiones de Diego Tardelli y Robert.

El primero llegó como una auténtica promesa, pero más allá de un gol anotado en la UEFA -competición que se disputó tras ser eliminado en la Champions League- participó en 19 encuentros sin pena ni gloria. Otro fracaso.

El segundo, Robert, fue posiblemente el único acierto de aquel año. Anotó siete goles en LALIGA en la segunda vuelta, otro más en UEFA y le permitió quedarse en Sevilla un año más, donde anotó nueve goles en la máxima competición española.

Todo lo ocurrido aquel año dejó al Betis eliminado en la fase de grupos de la Champions, sin suerte en la UEFA y en LALIGA en la mitad de la tabla sin pena ni gloria. Toca aprender de lo ocurrido y dar un giro de cara al nuevo año.