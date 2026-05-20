Ángel Cotán 20 MAY 2026 - 12:38h.

El jugador del Villarreal está muy ilusionado con la posibilidad

Los posibles sustitutos de Fermín López en la convocatoria de España para el Mundial 2026

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La lesión de Fermín López abre el abanico de posibilidades en la Selección Española. El centrocampista del FC Barcelona no partía con la etiqueta de titular en los esquemas de Luis de la Fuente, pero su estado de forma le colocaba como un fijo en la lista para el próximo Mundial. La baja del azulgrana obliga al seleccionador a tirar de alternativas entre las que figura Alberto Moleiro.

El jugador del Villarreal CF gana enteros en una batalla deportiva por colarse en la lista final en la que también hay que considerar las candidaturas de futbolistas como Pablo Fornals, Oihan Sancet o Carlos Soler. Incluso la de un Isco Alarcón que, pese a no llegar en su mejor estado de forma, siempre ha sido muy del gusto del seleccionador nacional.

Ajeno al ruido, Moleiro habla este miércoles sobre esa posible llamada de Luis de la Fuente. Diez goles y seis asistencias en la presente LALIGA EA Sports avalan a un atacante que tiene claro por qué podría ir al Mundial.

Alberto Moleiro y la razón de una posible llamada para el Mundial

"Me haría mucha ilusión poder ir a un campeonato como este con mi familia y mis amigos, sería un sueño. Desde pequeño he soñado poder ir al Mundial. Sería el sueño cumplido", admitió este miércoles en declaraciones a los medios. "Yo nunca le deseo nada malo a nadie ni ninguna lesión. Creo que si voy será por mi rendimiento y por mi trabajo, no por la lesión de ninguno. Les mando un abrazo a los jugadores lesionados y espero que se recuperen pronto", añadió.

El jugador canario dijo que estar en la prelista supone que tiene opciones, pero dijo que si finalmente no está incluido no sería una desilusión. "Estoy ilusionado y el lunes veré la lista y ojalá se pueda dar. De no estar, no será una desilusión, para nada. Desde pequeño he seguido la selección en todas estas citas desde casa con mi familia y mis amigos. De no ir, seguiría haciendo lo mismo. La vería desde casa y apoyando con el que más", aseguró. En su primera campaña en el Villarreal, el enganche cree que su mayor progreso "ha sido la faceta goleadora y la última decisión de pase, asistencia o gol".