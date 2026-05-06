Diego Páez de Roque 06 MAY 2026 - 12:56h.

Luis de la Fuente dio pistas sobre la convocatoria del Mundial

El mensaje de Luis de la Fuente a Borja Iglesias: "Que me lo ponga muy difícil"

Compartir







La temporada de clubes está llegando a su fin, lo que significa que el Mundial de selecciones está cada vez más cerca. El mundo se parará para ver a los 48 países pelear por uno de los torneos más prestigiosos del fútbol en apenas un mes, donde España intentará sumar su segunda estrella.

La Selección Española es una de las favoritas para levantar el título intercontinental, tanto por el gran nivel que han mostrado algunos de sus jugadores esta temporada y porque Luis de la Fuente ha demostrado haber hecho un equipo bien trabajado y ganador, como ya se vio en la Eurocopa 2024.

Este mediodía, en el acto de presentación de su biografía, el seleccionador riojano ha atendido a los medios de comunicación presentes para hablar del próximo Mundial y, por consiguiente, la tan esperada convocatoria.

Las pistas de Luis de la Fuente sobre la convocatoria

El entrenador riojano fue muy claro. "La mejor de las noticias es que el grupo ya está consolidado, casi hecho de diferentes convocatorias y un grupo que funciona bien", mencionó Luis de la Fuente, dando a entender que no habrá sorpresas y que recurrirá a los futbolistas que le han funcionado anteriormente.

PUEDE INTERESARTE La RFEF confirma el amistoso de la Selección Española contra Irak en Riazor el 4 de junio

Esto quiere decir que es posible que algunos de los jugadores españoles más en forma, pero que no han contado últimamente para Luis de la Fuente, pueden quedarse fuera de la lista, como Joan García, Marc Pubill o Eric García.

"Hay contratiempo en base a las lesiones que se producen y hacen que se modifiquen determinados jugadores. Espero que de aquí, la gente que está lesionada, tenga tiempo para recuperarse y que no se produzcan lesiones de media o larga duración y que sería un impedimento para venir a la convocatoria", comentó Luis de la Fuente, haciendo alusión a futbolistas importantes de la Selección Española como Lamine Yamal, a quien esperará para convocarle. Además, resaltó que recuperar a estos jugadores es importante para mantener el sentimiento de familia que hay en el equipo.