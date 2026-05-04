Alberto Bravo 04 MAY 2026 - 13:18h.

El seleccionador también habló de Óscar Mingueza y Iago Aspas

El mensaje de Luis de la Fuente a Borja Iglesias: "Que me lo ponga muy difícil"

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VigoLuis de la Fuente, seleccionador nacional, alabó la apuesta del Celta de Vigo por la cantera. El técnico riojano, en un acto organizado por la Federación Española en A Coruña, no dudó en asegurar que el cuadro dirigido por Claudio Giráldez tiene "futbolistas extraordinarios" y una gran cantidad de jugadores jóvenes que no dudó en calificar como "brillantes".

Tras explicar que Borja Iglesias es uno de los jugadores que están en esa amplia lista para estar en el Mundial y "que me lo ponga muy difícil" para no llevarlo al Mundial también fue cuestionado por Mingueza en la Televisión de Galicia: "Óscar lleva conmigo mucho tiempo, desde la sub 19 y la sub 21, Juegos Olímpicos, Absoluta... Es un futbolista con una características buenísimas pero es que el Celta tiene unos futbolistas extraordinarios".

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El carrilero se cayó la la Selección tras la final de la Nations League, donde no estuvo fino. Pedro Porro y Marcos Llorente están por delante en su puesto y no parece que nada vaya a cambiar aunque sí pueda estar en la prelista de 55 jugadores que el 11 de mayo debe enviar Luis de la Fuente. Desde junio de 2025 no ha vuelto a jugar con España.

Luis de la Fuente alabó el trabajo que se hace en Vigo con la cantera: "Tiene gente una gente joven... apuesta por la gente joven de manera muy convencida así que celebro que el Celta tenga esta relación de futbolistas tan brillantes".

Muchos de ellos están siendo citados por las categorías inferiores de la selección como es el caso de Andrés Antañón, Anxo Rodríguez, Sueiro, Nico Mindola, Germán Alonso, Jorge Pérez, Fer López, Hugo Burcio, Óscar Marcos o Ángel Arcos han estado presentes en algunas de las últimas convocatorias.

¿Un último baile para Iago Aspas?

El seleccionador fue cuestionado por el capitán del Celta, que hace ya más de tres años que no acude a la Selección Española. Sobre las opciones del moañés de volver a ponerse una vez más la camiseta de La Roja Luis de la Fuente contestó "por qué no, en el fútbol nunca se sabe".

"Aspas es un futbolista muy querido en el fútbol español", destacó. "Conmigo también ha sido internacional en los primeros partidos que dirigí a la Selección y lo que hay que hacer es poner en valor toda su trayectoria futbolística que ha tenido y tiene todavía con el peso específico que tiene en un equipo tan importante como el Celta", concluyó Luis de la Fuente.