Ángel Cotán 20 MAY 2026 - 12:04h.

El exfutbolista analiza a fondo el futuro del banquillo valencianista

Más de diez equipos de LALIGA pueden cambiar de entrenador: Monchi zanja una de las dudas

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El Valencia CF apura sus opciones europeas en la última jornada de LALIGA EA Sports. Tras coquetear con el descenso prácticamente hasta el final de la temporada, los de Carlos Corberán buscarán la machada ante el FC Barcelona en Mestalla. Pase lo que pase, todo hace indicar que Peter Lim mantendrá su voto de confianza en el técnico che, una posibilidad que no convence a Santi Cañizares.

El que fuera portero valencianista intervino este miércoles en La Pizarra de Quintana de Radio Marca. Allí, el ahora tertuliano y comentarista deportivo analizó el futuro del banquillo del Valencia con la más que probable continuidad del entrenador de Cheste.

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Antes, al ser cuestionado por el nombre de José Bordalás, el exportero recordó su paso por Mestalla: "Lo hizo muy bien en el Valencia. Una cosa es que le cese una dirección que también ha cesado a Marcelino después de ganar una Copa... que cesar a Bordalás y pensar que no lo hizo bien. Sacó rendimiento a un equipo desnortado. El equipo que le firme tiene que quitarse los complejos".

Santi Cañizares argumenta un adiós a Carlos Corberán en el Valencia

Sobre Corberán y su continuidad, Santi Cañizares reflejó el sentir de un amplio sector de la hinchada che: "No tiene la firma de la afición ese documento, la gente no está contenta con Corberán. Es el único entrenador que ha podido hacer un equipo a su antojo con Peter Lim. La segunda vuelta ha sido paupérrima en una liga en la que ha habido contundencia por muy pocos equipos. En una liga así, donde el que juegue la Conference será el octavo puesto más barato de la historia casi, creo que el Valencia no tiene que mirar su clasificación".

Para el ahora tertuliano, el hecho de no haber sacado lo mejor de cada jugador de la plantilla, es un motivo de peso para destituirle: "Lo que tiene que medir es... ¿Este entrenador ha sido capaz de rendir a su plantilla al 100%? ¿Cuántos jugadores han estado a su mejor rendimiento? Prácticamente ninguno. Para que a un tipo con jugar media vuelta bien como Guido Rodríguez le sirva para ser el mejor... Es un esperpento de temporada. Dentro de diez años, como esto siga así, los que desciendan tendrán tres previas de Conference. Por favor...".

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Eso sí, Santi Cañizares finalizó su análisis reconociendo que el contexto del actual Valencia CF no facilita la labor de los entrenadores: "Un equipo mal gestionado, donde no hay dirección, objetivos ni autoridades... es muy difícil que entrenador y equipo funcionen".