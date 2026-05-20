David Torres 20 MAY 2026 - 07:17h.

El jugador se despidió el domingo de sus compañeros, durante un almuerzo con todo el plantel y con el cuerpo técnico, entre mucha emoción.

Corberán confirma los fichajes de De Haas y Dieng y habla de su papel en los refuerzos: "Vienen por lo mismo que yo"

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ValenciaJustin De Haas se ha despedido del Famalicao, confirmando que deja el equipo portugués a final de temporada, confirmando así su fichaje con el Valencia CF. A Justin De Haas el fichaje por el Valencia CF le ha sentado de maravilla. El central acaba la temporada siendo uno de los destacados en el Famalicao, quinto clasificado en la Liga NOS de Portugal y clasificado para Europa la temporada que viene. Será sin él, pero si lo logran será gracias al defensor del Valencia que ha firmado este año habiendo disputado 31 partidos en los que, a pesar de ser central, ha anotado cinco goles. El jugador se despidió el domingo de sus compañeros, durante un almuerzo con todo el plantel y con el cuerpo técnico, entre mucha emoción.

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Su llegada a Mestalla es un secreto a voces. Ron Gourlay lo anunció en su día y hasta Carlos Corberán en sala de prensa se ha referido a ello. Cabe recordar que, a sus 26 años, De Haas ha firmado cuatro temporadas con el conjunto de Mestalla y es, justo a Aliou Dieng, el primer refuerzo del conjunto de Mestalla para la temporada que viene. Obviamente, no se incorporará hasta la pretemporada. Como ellos, el club valencianista, quiere aún hacer algún refuerzo más antes incluso del 30 de junio y llegar al comienzo del mercado de fichajes de verano con tres o cuatro fichajes.

Despedida para fichar por el Valencia CF y ¿estrenarse en Europa?

El central holandés se despidió de su club. Cuenta el periodista Pedro Morais que su despedida en la comida oficial posterior al choque y que fue "conmovedora" y "emocionada". Se hizo pública delante de toda la plantilla y del cuerpo técnico. Antes, en el camp, se hizo las tradicionales fotos con sus compañeros, con sus amigos, con su pareja y dejó un mensaje corto y escueto de despedida en redes sociales. "¡Último partido en Famalicão, qué manera de terminar la temporada! ¡GRACIAS!" Se marcha dejándo al club luso en Europa y aspirando a que el Valencia CF obre el milagro en la última jornada de LALIGA y alcance ese estatus europeo ganando al Barça y esperando los pinchazos de Getafe y Rayo Vallecano. Si el Valencia CF lo logra, De Haas podrá estrenarse en competiciones europeas.